Start-up de Dublin Cloud With Me adere ao Programa de Parceiros do Google Cloud

DUBLIN, 22 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Cloud With Me anunciou hoje que aderiu ao Programa de Parceiros do Google Cloud, em uma iniciativa para simplificar a adoção da nuvem por pequenas empresas. Estabelecida em um dos principais centros tecnológicos da Europa, a start-up Cloud With Me, sediada em Dublin, foi fundada em 2016. Ao colaborar com o Google Cloud, a Cloud With Me objetiva tornar a hospedagem em nuvem disponível a mais empresas de pequeno porte, tornando mais fácil para elas ter acesso aos benefícios de segurança e serviços de infraestrutura do Google Cloud, sem a necessidade de ter um desenvolvedor na equipe.

Asaf Zamir (left) Co-founder & CTO and Gilad Somjen (right) Co-founder & CEO of Cloud With Me

"Nosso foco é remover as barreiras enfrentadas pelas pequenas empresas, ajudando-as a atingir seu potencial. Estamos em um estágio incrivelmente estimulante. Tornar uma parceira oficial do Google Cloud nos abriu portas e ampliou significativamente nosso alcance", disse o presidente-executivo da Cloud With Me, Gilad Somjen.

A Cloud With Me atraiu 50.000 clientes em seu primeiro ano de operações, eliminando tempo de paralisação e operando horas completas de desenvolvimento com uma automação pré-configurada. Enquanto o cliente vê uma barra de carregamento em sua tela, por trás uma automação instala uma pilha de servidor completa, com MySQL, FTP e uma variedade de suplementos (add-ons) baseados em PHP. A instalação automatizada também inclui gerenciamento de Nameserver em um SSL gratuito.

"Estamos confiantes de que a Cloud With Me irá ajudar a promover a adoção em massa de serviços de nuvem", disse o diretor de tecnologia da Cloud With Me, Asaf Zamir.

"Disponibilizar soluções de nuvem simples e acessíveis diretamente às pequenas e médias empresas as ajuda a se focar nos objetivos de suas atividades principais. A colaboração entre o Google Cloud e a Cloud With Me permite às PMEs deixar suas infraestruturas e hospedagem de websites para os especialistas, enquanto desenvolvem seus negócios e os fazem crescer", disse o diretor de parcerias internacionais online da Google, Yuval Dvir.

Para obter mais informações, visite http://www.cloudwith.me ou contate a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Cloud With Me, Emma Morris, em emma.m@cloudwith.me.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/694439/Cloud_With_Me_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694481/Cloud_With_Me_Founders.jpg

FONTE Cloud With Me

