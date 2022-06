STARTUP CANADENSE CRIADA POR FUNDADORES BRASILEIROS REVELA SUA PRIMEIRA MOTO ELÉTRICA EM CONFERÊNCIA NA CALIFÓRNIA

HAMILTON, ON, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Auper Motorcycles, empresa canadense que desenvolve motos elétricas visando o mercado brasileiro, anunciou hoje a apresentação de seu primeiro veículo. O modelo será revelado durante o ITEC, maior conferência internacional no ramo de eletrificação de transporte que acontece entre 14 e 17 de junho em Anaheim, Califórnia, EUA. O evento reúne anualmente líderes globais em mobilidade e veículos elétricos. Será o cenário ideal para o lançamento da startup que promove entregar soluções inovadoras para problemas comuns no mercado de duas rodas.