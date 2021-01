Startup cria um planejador voltado para o desenvolvimento pessoal, que ajuda pessoas a se tornarem mais produtivas em home office

Victoria diz que sempre teve motivação para transformar seus sonhos em realidade.

''Precisava ter tudo organizado em um só lugar, ver de forma macro minha vida pessoal e profissional, definir minhas metas detalhadas no papel, planejar as ações necessárias e criar um passo a passo de execução e acompanhamento semanal com inventário de minhas conquistas e aprendizado, para deixar as próximas semanas ainda mais produtivas.''

Daí nasce a Plann To Go, um planner diferente, onde a pessoa descobre seu propósito de vida, define novos hábitos e estipula metas de curto, médio e longo prazo, tudo isso em uma ferramenta de autocoaching.

São mais de 9 ferramentas de gestão e coaching, entre elas o "Código de Honras", em que você define os seus principais valores inegociáveis, "Plano de Ação" com a tabela SWOT para a análise de cenário, "Inspiração Visual" onde você vai colar imagens que representam os seus objetivos, e muito mais...

De forma totalmente visual, o usuário consegue estabelecer suas metas e submetas para chegar no seu objetivo final. Além disso, dentro de cada Plann tem um QR code com uma videoaula para o aprendizado e uso da ferramenta.

