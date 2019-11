Startup de serviços de TI apresenta case de como soluciona desafios ligados à tecnologia em grandes empresas

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você já deve ter percebido que a tecnologia está mudando constantemente a forma de trabalhar, os trabalhos e os resultados já não são os mesmos e a própria tecnologia produz novas formas de pensar, novas formas de criar valor e novas formas de trabalhar, gerando todo um novo conjunto de inovações.

Além disso, no comando de ambientes cada vez mais sofisticados e complexos, as empresas enfrentam a pressão da concorrência para se reinventar e usar a tecnologia para obter benefícios e criar diferenciais. Com isso, precisam lidar com diferentes necessidades de consumo e explorar novos modelos de negócios. A importância do TI pode ser uma estratégia para abranger todos esses fatores e é por isso que as empresas começaram a adotar práticas e soluções que abordam o aperfeiçoamento dos processos, muitas vezes optando pela terceirização dos serviços de TI.

Ganhar eficiência e agilidade nas operações até conseguir reduzir de custos se tornou possível graças às empresas que oferecem suporte tecnológico. Em vez de utilizar diversos fornecedores, mantenha uma equipe reduzida focada nos processos e trabalhando com o respaldo de um serviço com o nível adequado de expertise por um valor competitivo.

A EuNerd é uma plataforma que conecta uma rede de mais de 20 mil técnicos de TI com empresas que precisam de serviços em campo, além de oferecer uma proposta de trabalho autônomo e diferenciado a profissionais de TI. Com mais de 5 anos no mercado, a EuNerd já está presente em mais de 2000 cidades em todo Brasil, graças às implementações que fez constantemente para oferecer soluções especializadas no setor de TI.

Na quarta-feira passada, dia 30 de novembro, o Innovation Day -Tecnologia organizado pelo Cubo Itaú , maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, reuniu mais de 200 líderes de TI de diversas áreas, com o objetivo de apresentar cases de startups que ajudaram grandes empresas a solucionarem desafios ligados à tecnologia.

A Eunerd apresentou junto com um de seus maiores clientes, a Tok&Stok, maior varejista de móveis e decoração do Brasil, o case: Como ganhar escalabilidade em serviços de TI com a economia compartilhada.

No evento, Fabio Panfieti, Gerente de TI da Tok&Stok, contou que a empresa estava perdendo eficiência operacional. Aliás, a empresa tinha problemas sérios com a padronização de seus atendimentos pois utilizavam diversos fornecedores e só acabavam tendo custos elevados, oscilando a qualidade da mão de obra.

Fabio comentou que procurou soluções no mercado e após extensa pesquisa decidiu centralizar os serviços de TI da Tok&Stok com a EuNerd com foco nos esforços das três principais atividades de sua gestão: Field Service, Projetos & Rollouts e atendimento à matriz. Dessa forma, desde o início do ano até o momento, já conseguiu ganhar 63% de eficiência operacional e reduzir seus custos em 39% após a parceria.

"Ter diversos fornecedores além de uma equipe interna de TI era um grande desafio, pois o SLA era variável e sem controle", comenta Fábio. "Com a EuNerd o SLA de seus chamados tem uma média de 4 horas para atendimentos em capitais e até 24hrs para cidades do interior, onde tem disponível técnicos onsite para tratativa de incidentes e projetos."

Em 2019 a EuNerd já atendeu incidentes nas lojas da Tok&Stok em 43 cidades. Contar com uma estratégia bem definida e avaliar os fornecedores convenientes para seu negócio é fundamental para aproveitar os benefícios da economia compartilhada nos serviços tecnológicos. Apostar nessa alternativa, no entanto, é necessário para melhorar a eficácia e a agilidade das operações.

