Startup denti lança um projeto inovador que complementa a oferta tradicional dos planos odontológicos

Ainda assim, os planos de seguro dental acabam oferecendo custos bastante atrativos, porém com coberturas, muitas vezes, insuficientes para atender à necessidade dos beneficiários. É comum escutar de um colaborador o seguinte cenário: "meu plano dental não serve, pois fui a um dentista da rede e mesmo assim tive que desembolsar um valor para o tratamento ou material que o plano não cobria".

Vantagens para o RH

Foi olhando essa questão que nasceu a denti, startup fundada por Mauricio Amaral, ex-CEO de empresas como Care Plus e Mercer, em parceria com o Dr. Paulo Roberto Leal, cirurgião bucomaxilofacial. Ficou por conta da empresa Tecnologia Única, a programação da plataforma. E um de seus principais objetivos é o de oferecer acesso mais amplo a tudo que os planos tradicionais não cobrem, funcionando como um benefício complementar que o RH pode oferecer a seus colaboradores. Contribuindo para que tenham não apenas uma saúde bucal melhor mas, também, uma melhor percepção sobre o benefício oferecido pelo seu empregador.

A denti é um ecossistema organizado através de uma plataforma web e mobile, que reúne todos os agentes do segmento odontológico, aproximando pacientes e dentistas, dentistas e fornecedores, e ainda fintechs que disponibilizam opções de financiamento dos tratamentos, permitindo que o paciente, além de acessar um tratamento a preço reduzido, possa também parcelar de forma a caber em seu orçamento mensal.

Vantagens para os Dentistas

Os dentistas se cadastram livremente e aceitam atender com uma tabela de procedimentos com valores 30% mais baratos do que a tabela sugerida pelo Conselho Federal de Odontologia (a CBHPO); e, ainda assim, bastante superiores aos que ele receberia de um convênio tradicional. Além disso, o dentista tem vantagens para gestão de sua clínica como: agenda online; consulta por teleconferência; prontuário eletrônico com arquivo de imagens e com o histórico do paciente; compra de insumos com descontos significativos; aluguel de consultórios por períodos, dentre outros benefícios que estão no roadmap da startup.

Vantagens para pessoas físicas

Para o paciente é muito simples. Após cadastrar-se na plataforma ele acessa uma lista de dentistas, podendo escolher por localização e especialidade. Faz o agendamento diretamente pela plataforma (via computador ou celular), e no mesmo dia da consulta já recebe o orçamento do tratamento necessário, podendo ainda no consultório do dentista, optar pelas diferentes formas de pagamento oferecidas através da denti.

A denti está disponível para pessoas físicas via site e também para empresas que podem adquirir o acesso para seus colaboradores, por valores a partir de R$ 1,00, por mês, por colaborador. Informações pelo telefone: 11 93394.8582

Visite o site em: www.denti.app.br

denti: Uma plataforma digital que reúne todos os agentes da cadeia Odontológica, criando um ecossistema onde todos ganham. DENTI significa "dentes" em italiano, no plural. Pois o propósito é justamente usar essa pluralidade para trazer vantagens a todos, usuários e parceiros. Oferece crédito para tratamentos rotineiros como limpeza e canal, até os estéticos e as cirurgias mais complexas.

Informações para a imprensa

Mara Ribeiro – MTB. 16.577

Tel: 11 99221.5201

