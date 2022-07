Startup distribui PCs virtuais grátis para cocriar com o público solução inédita no mercado de massa

A solução visa democratizar a ferramenta de virtualização computacional para todos, mesmo aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática. Atualmente, esta modalidade de serviço é usada por empresas de médio e grande porte, mas a população em geral tem pouco acesso. "Nosso objetivo é que a virtualização, capaz de multiplicar a tecnologia sem a necessidade de novos equipamentos, possa beneficiar muitas pessoas", afirma o fundador da startup, Haroldo Jacobovicz.

Desenvolvimento colaborativo

Para os participantes, a contrapartida é dividir com a empresa sua experiência ao utilizar o produto. Serão alvo de pequisa com o público questões sobre a velocidade de processamento, instalação de programas, cópia de arquivos, navegação, realização de múltiplas tarefas simultâneas, facilidade de acesso por diferentes dispositivos e a usabilidade do computador virtual. As sugestões, críticas e opiniões serão analisadas para identificar pontos de melhoria, em um modelo colaborativo de desenvolvimento. "Poderemos fazer mudanças a partir do feedback dos usuários para que o Arlequim chegue ao mercado alinhado com a necessidade do consumidor que está no centro da nossa estratégia", revela Jacobovicz .

Atualmente, o computador virtual Arlequim está disponível exclusivamente para contratação por clientes CNPJ. As empresas são atendidas e acompanhadas por profissionais especializados que atuam em pré-vendas, onboarding, pós-vendas e suporte. Para o consumidor pessoa física, o produto será oferecido em regime de autosserviço, por meio de um E-commerce, onde será possível realizar todo o processo de escolha das configurações, pagamento e upgrade com autonomia e agilidade.

