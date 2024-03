Starwood Capital geht Partnerschaft mit den Mitbegründern der ESR Group ein und erwirbt 10,7 % der Anteile

MIAMI, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Starwood Capital Group („Starwood Capital" oder „das Unternehmen"), ein führendes globales privates Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute bekannt, dass eine kontrollierte Tochtergesellschaft zugestimmt hat, eine 10,7%ige Beteiligung an der ESR Group („ESR" oder „das Unternehmen") in einer strukturierten Transaktion zusammen mit den ESR-Mitbegründern Stuart Gibson und Charles de Portes („die Mitbegründer") zu erwerben. Herr Gibson wird weiterhin Co-Chief Executive Officer und Executive Director des Unternehmens bleiben und Herr Portes wird weiterhin Non-Executive Director des Unternehmens bleiben. Im Zuge der Übernahme werden alle ausstehenden Beträge der bestehenden Margenkreditfazilität der Holdinggesellschaft der Mitbegründer vollständig getilgt.

Die ESR Group ist der größte Immobilienverwalter in der Region APAC. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. 156 Mrd. USD, das sich auf die New-Economy-Sektoren Logistik, Rechenzentren und alternative Energien konzentriert, verfügt das Unternehmen über eine vollständig integrierte Entwicklungs- und Investitionsmanagementplattform, die sich über die wichtigsten APAC-Märkte, einschließlich Australien, Japan, Südkorea, China, Südostasien und Indien, erstreckt.

Barry Sternlicht, Chairman und CEO von Starwood Capital, kommentierte: „ESR ist die führende Immobilienplattform im asiatisch-pazifischen Raum mit wichtigen Marktpositionen in den Bereichen Logistik und Rechenzentren, die für Starwood Capital wichtige Wachstumsbereiche darstellen. Ich kenne Stuart seit vielen Jahren und war immer beeindruckt von dem Unternehmen, das er, Charles und Co-CEO Jeffrey Shen aufgebaut haben. Nachdem wir vor kurzem eine Partnerschaft mit ESR in Australien eingegangen sind, freuen wir uns sehr, unsere Beziehung durch diese Transaktion zu erweitern und zu stärken. Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und freuen uns auf die längerfristige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."

Stuart Gibson, Executive Director, Group Co-Founder & Co-CEO, ESR Group, fügte hinzu: „Ich kenne Barry seit fast 20 Jahren und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Starwood Capital als Investor. Wir glauben, dass die Unterstützung von Starwood Capital es der ESR ermöglichen wird, sich weiterhin auf die Leistungen für unsere Kunden, Aktionäre und Kapitalpartner zu konzentrieren."

Jeffrey Perlman, Non-Executive Chairman der ESR Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Starwood Capital als wichtigen Aktionär und Partner der ESR Group begrüßen zu dürfen. Die Größe von Starwood Capital, seine globale Erfolgsbilanz im Bereich öffentlicher und privater Immobilien und sein Zugang zu Kapital sind eine hervorragende Ergänzung zur Strategie des Unternehmens. Wir glauben, dass dies ein starkes Vertrauensvotum für ESR und seine Zukunftsaussichten ist."

Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem globalen Immobilienmarkt. Das Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften unterhalten 16 Büros in sieben Ländern weltweit und beschäftigen derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Starwood Capital Group über 75 Mrd. Dollar an Kapital aufgebracht und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 115 Mrd. Dollar. Über eine Reihe von gemischten Opportunity-Fonds und den Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT), einen nicht börsennotierten REIT, hat die Firma weltweit in praktisch jede Immobilienkategorie investiert und dabei opportunistisch Anlageklassen, Regionen und Positionen im Kapitalstapel umgeschichtet, wenn sie eine sich entwickelnde Risiko-/Ertragsdynamik wahrnimmt. Starwood Capital verwaltet auch den Starwood Property Trust (NYSE: STWD), den größten Investmentfonds für gewerbliche Hypothekenimmobilien in den Vereinigten Staaten, der seit seiner Gründung über 95 Mrd. USD an Kapital erfolgreich eingesetzt hat und ein Portfolio von über 27 Mrd. USD an Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen verwaltet. In den vergangenen 32 Jahren haben die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften erfolgreich eine Investitionsstrategie verfolgt, die den Aufbau von Unternehmen sowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.starwoodcapital.com.

ESR ist APAC's größter Real Asset Manager powered by the New Economy und der drittgrößte börsennotierte Immobilieninvestmentmanager weltweit. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. 150 Mrd. USD1 erstreckt sich unsere voll integrierte Entwicklungs- und Investmentmanagementplattform über die wichtigsten APAC-Märkte, darunter China, Japan, Südkorea, Australien, Singapur, Indien, Neuseeland und Südostasien, die über 95 % des BIP in APAC repräsentieren, und umfasst auch eine wachsende Präsenz in Europa und den USA. Wir bieten eine breite Palette von Investitionslösungen für Immobilienanlagen und New Economy-Immobilienentwicklungsmöglichkeiten über unser Privatfondsgeschäft an, die es Kapitalpartnern und Kunden ermöglichen, von den wichtigsten säkularen Trends in APAC zu profitieren. ESR ist der größte Sponsor und Verwalter von REITs in APAC mit einem Gesamtvermögen von ca. 45 Mrd. US-Dollar. Unser Ziel – Raumfahrt- und Investitionslösungen für eine nachhaltige Zukunft – treibt uns an, nachhaltig und wirkungsvoll zu wirtschaften, und wir betrachten die Umwelt und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, als wichtige Interessengruppen unseres Unternehmens. ESR ist am Main Board der Börse von Hongkong notiert und ist Bestandteil der FTSE Global Equity Index Series (Large Cap), des Hang Seng Composite Index und des MSCI Hong Kong Index. Weitere Informationen zu ESR finden Sie unter www.esr.com

1 Stand: 31. Dezember 2023.

