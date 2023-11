Stasis intègre l'EURS sur le réseau Stellar

Le stablecoin en euros est maintenant en ligne

SAN FRANCISCO, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- STASIS, pionnier de l'émission de stablecoins en euros et société à l'origine d'EURS, a récemment franchi une étape importante en s'intégrant à la blockchain Stellar. Cette intégration apporte au réseau Stellar une nouvelle version numérique de la deuxième monnaie la plus utilisée au monde, élargissant ainsi l'accès à des stablecoins transparents et fiables libellés en euros.

Le réseau Stellar est une blockchain conçue pour faciliter les paiements efficaces, peu coûteux et rapides. Son protocole décentralisé permet des transactions transparentes, qui relient les particuliers, les institutions et les systèmes de paiement à l'échelle mondiale. Cependant, l'un des défis majeurs des transactions traditionnelles en cryptomonnaies, en particulier pour un usage quotidien, est la volatilité. La fiabilité et la cohérence des stablecoins les rendent très précieux pour les transactions quotidiennes et en font un élément essentiel dans le domaine des paiements. L'introduction de STASIS EURO ou EURS sur le réseau Stellar est une réponse opportune à ce besoin, offrant une option fiable et testée sur le marché au milieu des hauts et des bas du marché, non seulement aux clients de la zone euro, mais aussi au monde entier.

Dans un monde où comprendre les subtilités des cryptomonnaies reste un défi pour beaucoup, l'existence d'un stablecoin transparent et fiable comme l'EURS change la donne.

En 2023, l'EURS émis par STASIS s'est fermement établi comme un actif de premier plan dans le segment des stablecoins en euros, avec plus de cinq ans de succès, et s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, y compris les entreprises, les traders, les commerçants, et bien plus. Ses qualités particulières, soutenues par la confiance de multiples partenaires internationaux et d'une clientèle mondiale issue de 175 pays, font de l'EURS un choix de premier ordre sur le marché des stablecoins.

L'engagement préalable de STASIS en faveur du développement de chaînes multiples a conduit à l'intégration de Stellar, réputé pour la rapidité de son traitement des transactions, la modicité de ses frais et son évolutivité. Cette initiative n'élargit pas seulement la base d'utilisateurs de l'EURS, mais fournit à l'écosystème Stellar l'accès à l'un des plus importants stablecoins EURO qui peut être exploitée dans les cas d'utilisation du réseau Stellar qui ne cessent de croître dans le monde réel.

STASIS EURO est un stablecoin euro conforme et réglementé et l'un des plus importants sur le marché, avec plus de 6 milliards d'euros transférés sur la chaîne à travers plusieurs blockchains majeures. Tous les actifs EURS sont garantis sur une base 1:1 par des soldes en euros liquides , et les réserves sont détenues par la Banque centrale de Lituanie.

Les entreprises et les développeurs peuvent tirer parti de la monnaie numérique mondiale euro avec la vitesse, l'accessibilité et la fiabilité du réseau Stellar. Les EURS peuvent être envoyés, dépensés, conservés et échangés dans le monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des transactions peu coûteuses et quasi instantanées.

Denelle Dixon, PDG et directrice exécutive de la Stellar Development Foundation, a déclaré : « Les stablecoins sont des passerelles essentielles pour l'inclusion financière mondiale. Le réseau Stellar, conçu spécifiquement pour les paiements continus, accueille l'EURS, l'un des plus importants stablecoins en euros. Cette intégration marque une étape importante qui permet aux constructeurs du réseau de disposer de plus d'options, d'accélérer l'innovation et de favoriser une plus grande accessibilité dans le monde de la finance. »

Gregory Klumov, PDG de STASIS, a commenté cette avancée : « La collaboration avec le réseau Stellar a doté l'EURS de nouvelles fonctionnalités robustes et l'a introduit dans une nouvelle communauté cryptographique mondiale. Cette expansion témoigne de notre engagement à promouvoir la transparence et l'inclusivité des services financiers au sein de l'écosystème Web3. »

Le réseau Stellar

Le réseau Stellar est une blockchain décentralisée, rapide, évolutive et unique en son genre, conçue pour les produits et services financiers. Il fournit aux constructeurs un protocole optimisé pour les paiements, avec une conception visant à maintenir les frais à un niveau bas et à fournir des vitesses de transaction qui peuvent évoluer avec une adoption accrue. Les institutions financières et les innovateurs du monde entier émettent des actifs et règlent des paiements sur le réseau Stellar, qui a traité des milliards d'opérations avec des millions de comptes depuis son lancement.

STASIS/EURS

STASIS est une entreprise européenne de technologie financière qui met au point des instruments conviviaux pour permettre aux clients institutionnels et de détail de gérer les monnaies numériques et les blockchains publiques pour les paiements et les règlements, le commerce électronique et la finance décentralisée. La société émet et gère l'EURS, un stablecoin légal en euros, accessible dans 175 pays et audité par BDO, l'un des auditeurs les plus renommés au monde.

Le réseau EURS est un écosystème complet qui réunit les acteurs réglementés du secteur des actifs numériques et met à la disposition des utilisateurs une gamme complète d'outils numériques pour gérer les stablecoins. Ce réseau interconnecté sert de plaque tournante pour rationaliser les échanges de cryptomonnaie fiat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, améliorant ainsi la facilité d'utilisation de l'EURS.

