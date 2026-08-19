Statetron presenta Andromean Class™

Una nueva era de industrualización

Qatar 2030: Statetron presenta un nuevo plan estratégico para una industria autónoma, inteligente y con energía propia

DOHA, Qatar, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Statetron presenta hoy Andromean Class™, una nueva arquitectura industrial diseñada para dar paso a una nueva era de industrialización donde la inteligencia artificial, la robótica, la logística autónoma, el almacenamiento de energía y la inteligencia digital convergen dentro de un único ecosistema de fabricación.

Statetron Andromean

La primera instalación propuesta de la clase Andromeana se está desarrollando para Qatar, con un concepto de desarrollo inicial de aproximadamente 10 hectáreas y una arquitectura diseñada desde el principio para una expansión a escala de varios gigavatios.

La ambición de Statetron no es simplemente construir otra planta de ensamblaje de baterías. Se trata de crear una nueva generación de infraestructura industrial en la que la propia fábrica se convierta en un sistema inteligente e integrado energéticamente.

"La primera revolución industrial mecanizó la producción. La revolución digital la conectó. La próxima era hará que la industria sea inteligente, autónoma y energéticamente eficiente."

– Lars Carlstrom, consejero delegado de Statetron

LA CLASE ANDROMEAN

La clase Andromean integra la producción impulsada por IA, el ensamblaje robótico, el movimiento autónomo de materiales, la tecnología de gemelos digitales, el control de calidad automatizado y la gestión inteligente de la energía en un entorno industrial coordinado.

El objetivo es sustituir los procesos de fabricación fragmentados por un sistema conectado de forma continua en el que la producción, la logística, la energía, los datos y el mantenimiento se optimicen conjuntamente.

En el centro de la plataforma se encuentra la arquitectura modular Power Block de 5 MW de Statetron, diseñada para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala en los mercados de servicios públicos, industria, energías renovables e infraestructura de red.

La plataforma de fabricación está diseñada para admitir periodos de almacenamiento configurables y una capacidad de producción que se expande progresivamente a medida que aumenta la demanda.

LA FÁBRICA COMO SISTEMA ENERGÉTICO

El concepto de la clase Andromeana va más allá de la fabricación.

La propia instalación está diseñada para integrar la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía y la gestión inteligente de la energía, lo que permite que la tecnología de Statetron pase a formar parte de la infraestructura energética que opera la fábrica.

Esto crea un ecosistema tecnológico cerrado:

La energía impulsa la fábrica, la fábrica produce energía, la infraestructura y la inteligencia digital conectan todo el sistema.

Qatar ofrece un entorno propicio para esta visión. La Autoridad de Zonas Francas de Qatar identifica la manufactura avanzada, la IA, la robótica, el IoT, el análisis de datos y las tecnologías limpias entre sus sectores estratégicos de tecnologías emergentes. La Zona Franca de Umm Alhoul, adyacente al puerto de Hamad, está estratégicamente ubicada para la manufactura pesada, la logística y las tecnologías emergentes.

DISEÑADO PARA LA PRÓXIMA ERA INDUSTRIAL

La planta propuesta en Qatar se concibe como una plataforma industrial escalable, en lugar de una fábrica de capacidad fija. La producción, la automatización, la logística y la infraestructura energética pueden ampliarse progresivamente hasta alcanzar una capacidad de fabricación de varios gigavatios.

Statetron cree que esta convergencia de inteligencia, autonomía y energía representa el siguiente paso en la industrialización.

"No queremos construir otra fábrica de baterías. Queremos crear el modelo de cómo funcionará la industria en la próxima década."

– Lars Carlstrom, consejero delegado de Statetron

ANDROMEAN CLASS™

UNA NUEVA ERA DE INDUSTRIALIZACIÓN

STATETRON

Impulsando un nuevo mundo

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