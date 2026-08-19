STATETRON PRÉSENTE ANDROMEAN CLASS™

UNE NOUVELLE ÈRE DE L'INDUSTRIALISATION

Qatar 2030 : Statetron dévoile une nouvelle feuille de route pour une industrie autonome, intelligente et conçue dès l'origine autour de l'énergie

DOHA, Qatar, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Statetron présente aujourd'hui Andromean Class™, une nouvelle architecture industrielle conçue pour inaugurer une nouvelle ère de l'industrialisation où l'intelligence artificielle, la robotique, la logistique autonome, le stockage d'énergie et l'intelligence numérique convergent au sein d'un même écosystème de fabrication.

Le premier complexe Andromean Class proposé est en cours de développement au Qatar, avec un concept initial d'environ 10 hectares et une architecture conçue dès le départ pour une extension à l'échelle de plusieurs gigawatts.

Statetron Andromean

L'ambition de Statetron ne se limite pas à construire une énième usine d'assemblage de batteries. L'objectif consiste à créer une nouvelle génération d'infrastructures industrielles dans lesquelles l'usine devient un système intelligent et intégré sur le plan énergétique.

« La première révolution industrielle a mécanisé la production. La révolution numérique l'a connectée. La prochaine ère rendra l'industrie intelligente, autonome et conçue dès le départ pour intégrer les enjeux énergétiques ».

Lars Carlstrom, PDG de Statetron

ANDROMEAN CLASS

Andromean Class intègre au sein d'un environnement industriel coordonné la production pilotée par l'IA, l'assemblage robotisé, la manutention autonome des matériaux, la technologie des jumeaux numériques, le contrôle qualité automatisé et la gestion intelligente de l'énergie.

L'objectif est de remplacer les processus de fabrication fragmentés par un système connecté en continu, au sein duquel la production, la logistique, l'énergie, les données et la maintenance sont optimisées de manière intégrée.

Au cœur de cette plateforme se trouve l'architecture modulaire Power Block 5 MW de Statetron, conçue pour des applications de stockage d'énergie à grande échelle sur les marchés des services publics, de l'industrie, des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau.

La plateforme de fabrication est conçue pour prendre en charge des durées de stockage configurables et une capacité de production qui s'accroît progressivement à mesure que la demande évolue.

L'USINE EN TANT QUE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

Le concept d'Andromean Class va bien au-delà de la simple fabrication.

L'installation elle-même est conçue pour intégrer la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie et la gestion intelligente de l'énergie, ce qui permet à la technologie de Statetron de s'intégrer à l'infrastructure énergétique qui alimente l'usine.

Un écosystème technologique fermé est ainsi créé :

l'énergie alimente l'usine ; l'usine produit de l'énergie ; les infrastructures et l'intelligence numérique relient l'ensemble du système.

Le Qatar offre un cadre particulièrement propice à la concrétisation de cette vision. L'Autorité des zones franches du Qatar classe la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, l'analyse de données et les technologies propres parmi ses secteurs stratégiques de technologies émergentes. La zone franche d'Umm Alhoul, située à proximité du port de Hamad, est destinée à accueillir des industries lourdes, des activités logistiques et des technologies émergentes.

CONÇU POUR LA PROCHAINE ÈRE INDUSTRIELLE

Le site proposé au Qatar est conçu comme une plateforme industrielle évolutive plutôt que comme une usine à capacité fixe. Les infrastructures de production, d'automatisation, de logistique et d'énergie peuvent être développées progressivement pour permettre une production à l'échelle de plusieurs gigawatts.

Statetron estime que cette convergence entre l'intelligence, l'autonomie et l'énergie constitue la prochaine étape de l'industrialisation.

« Notre intention n'est pas de construire une autre usine de batteries. Ce que nous voulons c'est définir les grandes lignes du mode de fonctionnement du secteur au cours de la prochaine décennie ».

Lars Carlstrom, PDG de Statetron

ANDROMEAN CLASS™

UNE NOUVELLE ÈRE DE L'INDUSTRIALISATION

STATETRON

Une énergie nouvelle pour un monde nouveau

www.statetron.com