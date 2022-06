Status VIP para todos

Traders podem descobrir novas oportunidades com condição imperdível.

SÃO PAULO, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Todo trader, seja iniciante ou experiente sempre está em busca de grandes oportuindades no mercado financeiro, por isso, a plataforma de negociação Binomo está anunciando uma oferta por tempo limitado para passar um dia como trader VIP. Em 17 de junho, qualquer pessoa poderá se tornar um trader VIP para explorar os benefícios e ativos raros da plataforma, que são indisponíveis para outros status. Os VIPs podem receber cashback em suas negociações, ter acesso a ativos raros e conquistar uma renda extra.

Para aproveitar a promoção, os traders em modo de demonstração devem fazer um depósito inicial até 16/06/22 as 23:59 horas para passar o dia inteiro em 17 de junho como um comerciante VIP. Os traders com contas reais não precisam fazer nada extra para aproveitar a promoção. Para acessar a promoção, basta clicar em link

Que tipo de benefícios os traders obterão com o status VIP?

Happy Hour

Um determinado período de tempo em que a lucratividade de alguns ativos é de até 90%.

Mais recursos

O acesso a todos os 74 ativos estará disponível por 1 dia. Incluindo os raros, tais como: Apple, EUR/HKD e Netflix.

Torneio exclusivo

Em 17 de junho, os traders também podem participar de um torneio VIP privado.

Cashback

Os traders receberão de volta 10% de todas as negociações malsucedidas em 17 de junho dentro de 5 dias.

Sobre a plataforma de negociação que está concedendo acesso VIP por um dia

A Binomo foi fundada em 2014 e oferece aos seus traders acesso aos mercados internacionais nas principais categorias de ativos. Disponível em 133 países, atende mais de 30 milhões de operações por semana e é regulamentado pela The Financial Commission, organização estrangeira independente especializada na resolução de disputas no mercado financeiro. Se um comerciante for vítima de fraude, ele estará protegido por um seguro de até 20.000 euros.

Com dashboards intuitivos e equipe própria de treinamento, a Binomo possui mais de 1 milhão de usuários e atrai cada vez mais pessoas que buscam ganhos extras para complementar sua renda. Nos últimos anos, as plataformas de negociação online geraram um crescimento mundial de pequenos investidores, pois agora qualquer pessoa pode investir em ativos financeiros internacionais sem sair de casa.

Para iniciantes ou experientes no mercado, a promoção é uma oportunidade imperdível. Interessados em participar devem de cadastrar no link

Importante: Antes de negociar na plataforma, os clientes devem analisar suas capacidades financeiras.

Contato: https://binomo.com/br?a=1610aaf07c62&ac=622&sa=release4

FONTE Binomo

SOURCE Binomo