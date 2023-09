STAUD ET WRANGLER® ASSOCIENT LE STYLE DÉCONTRACTÉ CALIFORNIEN ET L'HÉRITAGE WESTERN DANS UNE NOUVELLE COLLABORATION DE DENIM HAUT DE GAMME

La collection associe des archives Western emblématiques à une esthétique moderne conçue pour marquer les esprits

LOS ANGELES, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- STAUD , la marque de mode basée à Los Angeles, annonce sa collaboration avec Wrangler® , la légendaire marque mondiale de vêtements en jeans. Ce partenariat marque l'union de deux leaders de l'industrie de la mode américaine, associant l'esthétique californienne moderne de STAUD à l'autorité profondément enracinée de Wrangler en matière de denim et de style de vie Western authentique.

La collaboration STAUD + Wrangler réinvente le denim traditionnel avec une perspective nouvelle. S'inspirant des publicités vintage de Wrangler et de la paire de jeans Wrangler préférée et bien usée de Sarah Staudinger, la collection met l'accent sur la construction classique du denim avec les designs féminins de STAUD pour offrir une collection bien pensée qui mélange habilement le style américain classique avec des caractéristiques de design et des looks contemporains.

« Nous sommes ravis de nous associer à Wrangler pour cette collection », a déclaré Sarah 'Staud' Staudinger, cofondatrice et directrice de la création de STAUD. « L'héritage de Wrangler dans le domaine du denim correspond à l'éthique de notre marque, qui consiste à créer des pièces intemporelles tout en gardant une certaine fraîcheur. Ensemble, nous avons créé une collection qui combine les styles emblématiques de Wrangler et leur insuffle notre ADN ».

Grâce à l'attrait classique mais moderne de STAUD et à l'héritage de Wrangler en matière de qualité et d'authenticité des denims d'inspiration western, la collection propose un éventail d'articles essentiels dans deux délavages distincts, à mélanger et à assortir pour une infinité de combinaisons. La collection de 8 pièces présente des silhouettes et des finitions qui attirent l'attention, du bikini jean évasé et son haut assorti à la jupe crayon et la chemise western en chambray allongée en robe.

« La polyvalence globale des styles et les pièces au design unique de cette collaboration représentent le meilleur des deux marques et offrent aux amateurs de mode d'aujourd'hui un mélange puissant de styles classiques et de coupes originales », déclare Holly Wheeler, vice-présidente du marketing mondial de la marque Wrangler. « Nous avons coécrit une collection qui correspond bien à la façon dont le denim s'impose actuellement comme un élément central de la mode et de l'expression de soi. »

La collaboration limitée STAUD + Wrangler est disponible à l'achat en ligne sur staud.clothing et wrangler.com ainsi que dans les magasins STAUD. Les prix varient de 120 à 365 euros.

À PROPOS DE STAUD : En 2015, Sarah 'Staud' Staudinger et George Augusto ont cofondé la marque de lifestyle STAUD, basée à Los Angeles, en partant de l'idée que la mode ne doit pas seulement donner du pouvoir aux femmes, elle doit aussi être accessible. Le design est au cœur de STAUD. Conçue à l'intersection des classiques intemporels et de la nouveauté perfectionnée, STAUD propose une collection à la femme moderne qui apprécie les deux mondes. En mettant l'accent sur l'originalité et la joie à travers le prisme de la découverte, chaque saison est un récit détaillé qui évoque nos aspirations en matière de garde-robe. Si la mode est une quête sans fin du style, STAUD en est le résultat.

À PROPOS DE WRANGLER® :

Wrangler®, de Kontoor Brands (NYSE : KTB), est une icône du style américain authentique depuis 75 ans. Fort d'un riche héritage ancré dans le mode de vie Western, Wrangler s'engage à offrir une qualité supérieure et un design intemporel. Ses collections pour hommes, femmes et enfants sont belles et agréables à porter, inspirant tous ceux qui les portent à être forts et prêts à affronter la vie de tous les jours. Wrangler est disponible dans le monde entier, notamment dans les magasins phares de Fort Worth et de Greensboro, les grands magasins, les grandes surfaces, les magasins spécialisés, les meilleurs magasins de vêtements western ou encore en ligne. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site wrangler.com

