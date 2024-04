STC Bank lance sa version bêta avec le soutien de la SAMA

RIYAD, Arabie Saoudite, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Banque centrale saoudienne (SAMA) a donné aujourd'hui à STC Pay l'autorisation officielle de passer à la phase suivante de sa transformation en STC Bank. Ce lancement bêta est limité à des clients présélectionnés et constitue une préparation pour un lancement public complet plus tard dans l'année. Cette étape est soutenue par la SAMA, qui affirme son engagement à jouer un rôle central dans la transformation numérique et l'autonomisation, contribuant ainsi aux objectifs ambitieux de la Vision 2030 de transition vers une société sans numéraire en augmentant la part des transactions financières numériques.

Ce lancement bêta permettra à des utilisateurs sélectionnés de faire évoluer leur compte d'un portefeuille numérique STC Pay vers un compte STC Bank. Les clients recevront un numéro de compte bancaire international (IBAN) de STC Bank et bénéficieront de services bancaires supplémentaires.

STC Bank a pour objectif de fournir des services bancaires et des solutions financières conformes à la charia, tout en garantissant une sécurité maximale et la protection des clients grâce à l'utilisation de technologies financières de pointe. STC Bank sera un ajout significatif au secteur bancaire saoudien en offrant des services bancaires traditionnels par le biais d'une approche numérique centrée sur le client.

Fondée en octobre 2018, STC Pay est devenue la première société fintech agréée par la SAMA. Depuis, elle est devenue le plus grand portefeuille numérique de la région, donnant accès à des services financiers à plus de 12 millions de clients grâce à son approche mobile first. La société a récemment obtenu une licence « SAMA » pour la transformation en une banque numérique à part entière. Cette transformation s'aligne sur le plan exécutif de la stratégie fintech dans le cadre du programme de développement du secteur financier, visant à faire du Royaume un centre mondial pour la technologie financière et l'innovation dans les services financiers basés sur la technologie, renforçant ainsi l'autonomisation financière et économique des individus et des communautés.