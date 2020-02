SteelEye lève un capital de croissance de 10 millions USD dans une ronde menée par Eight Roads

L'objectif est de stimuler son expansion à l'international et de mettre à profit son portefeuille de solutions de conformité et d'analyse de données

LONDRES, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- SteelEye, la société de technologie de conformité et d'analyse de données, a levé un financement de Série A de 10 millions USD dans un tour de table menée par l'équipe de placements stratégiques Fintech de Eight Roads, la société de placements exclusifs appuyée par Fidelity, avec l'investisseur existant Illuminate Financial. Ceci porte le montant total levé à ce jour par SteelEye à 20 millions USD.

SteelEye a été établie en octobre 2017 en vue de réduire la complexité et le coût de la conformité et permettre aux sociétés financières mondiales de gérer leurs obligations règlementaires par le biais d'une seule plateforme.

La capacité de SteelEye à assembler, épurer, indexer et analyser les données a permis à la société d'acquérir plus de cinquante clients dans sept pays. À ce jour, SteelEye a lancé des solutions de stockage de données, de Trade Reconstruction, de Transaction Reporting, de Trade Surveillance et Communication Surveillance, de Best Execution, de Transaction Cost Analysis et des Analytics avancées pour répondre aux exigences règlementaires tels que MiFID II, EMIR, Dodd-Frank, SMCR et MAR.

À la suite de l'introduction de ces cadres réglementaires majeurs, les entreprises agréées dans le monde ont subi une pression accrue pour stocker et reproduire leurs données, surveiller activement leurs opérations et rendre compte des transactions financières. Cependant, en raison du nombre de mandats différents et de la nature cloisonnée de la plupart des écosystèmes financiers, de nombreuses entreprises ont de plus en plus de mal à gérer leurs exigences croissantes en matière de conformité et leurs coûts ont augmenté d'année en année.

SteelEye a été conçu pour relever ces défis et aider les entreprises à se conformer plus intelligemment. De plus, en permettant aux entreprises d'interroger et d'analyser instantanément n'importe quel ensemble de données au sein de la plateforme, SteelEye transforme la façon dont elles interagissent et utilisent leurs informations financières et réglementaires. Cela a toujours été très difficile à faire sur une base consolidée et représente désormais une opportunité considérable pour les compagnie souhaitant acquérir une meilleure compréhension de leur entreprise, de prendre de meilleures décisions et, finalement, d'améliorer leur performance.

« La plate-forme innovante de données et RegTech de SteelEye aide avec succès les entreprises financières à gérer leurs obligations de conformité de plus en plus complexes », a déclaré Alokik Advani, directeur général, FinTech Strategic Investments chez Eight Roads. « SteelEye a atteint une dynamique considérable sur le marché, démontrant une demande importante pour ses services. Nous sommes ravis de nous associer à SteelEye pour stimuler leur croissance et nous sommes impatients de renforcer leurs efforts. »

Matt Smith, PDG de SteelEye, a ajouté : « La précision des données a été l'un des plus grands défis auxquels les entreprises se sont trouvées confrontées à la suite de règlements tels que MiFID II. En résolvant d'abord le problème des données, nos clients non seulement économisent des coûts et libèrent du temps, mais acquièrent une vision inégalée de leurs activités commerciales et commerciales. Eight Roads partage notre vision des « données d'abord » et va jouer un rôle déterminant en nous aidant à assurer la croissance de notre entreprise. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Eight Roads en tant qu'investisseur dans SteelEye, apportant avec eux une expérience significative et un potentiel de distribution pour les produits SteelEye », a déclaré Mark Beeston, associé directeur et fondateur d'Illuminate Financial Management. "Depuis que nous avons investi dans le cycle de démarrage tardif de SteelEye, ils ont continué à s'intégrer parfaitement dans le portefeuille axé sur les FinTech d'entreprise d'Illuminate, fournissant une solution de données centralisée et évolutive à l'infini pour les institutions financières. Lorsque les données d'un client sont regroupées au même endroit, la capacité de SteelEye à déployer de nouveaux modules RegTech ou de Business Intelligence, qu'ils soient d'origine locale ou via des partenariats, est très impressionnante. »

