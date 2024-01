STEELITE INTERNATIONAL ANNONCE UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE ET UNE INNOVATION INÉGALÉE AU SALON AMBIENTE DE FRANCFORT

Alex Gonzalez, vice-président principal des marchés internationaux, a déclaré : « Dans un esprit d'innovation et d'enthousiasme inébranlable, Steelite entame un nouveau chapitre, annonçant une ère de services inégalés et d'offres de produits révolutionnaires. Avec plus de 1 700 références disponibles directement en stock via le nouvel entrepôt de distribution européen, notre engagement à fournir des solutions hôtelières de classe mondiale est désormais plus rapide et plus dynamique que jamais. Alors que nous dévoilons fièrement plus de 300 nouveaux produits à Ambiente, Francfort 2024, notre engagement envers l'excellence dans le design, l'innovation, la qualité et l'artisanat brille à travers. Accueillant le changement à bras ouverts, nous invitons les exploitants de services alimentaires et d'hôtellerie à nous rejoindre dans ce voyage passionnant où la qualité rencontre la vitesse, et où l'innovation ne connaît pas de limites. Steelite est plus qu'un fournisseur; c'est le catalyseur inégalé pour rehausser les expériences culinaires à l'échelle mondiale. »

