Steelite International übernimmt Utopia Tableware Ltd, globale Expansion in entscheidenden Regionen und Kategorien wird beschleunigt

YOUNGSTOWN, Ohio, und STOKE-ON-TRENT, Vereinigtes Königreich , 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Steelite International („Steelite" oder das „Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von preisgekrönten Produkten rund um den gedeckten Tisch, für Buffets und Beleuchtungslösungen für das globale Gastgewerbe, gab heute die Übernahme von Utopia Tableware Ltd („Utopia") bekannt. Die Übernahme ergänzt das umfangreiche Portfolio und die globale Präsenz von Steelite durch innovative Produktlinien, führende Marken, ein zentrales Vertriebszentrum und eine hochmoderne Dekorationsanlage. Dank dieses verbesserten Angebots und der Infrastruktur kann Steelite auch in Zukunft im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Festland sein Wachstum fördern. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Steelite International logo



Utopia wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chesterfield, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment an Porzellan, Glaswaren und Zubehör für das Gastgewerbe und den Markt für Markenglas an. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Produkte, innovativen Lösungen für die Präsentation und einer Auswahl an klassischen Produkten. Steelite und Utopia begannen 2023 eine kommerzielle Partnerschaft, als Steelite der Exklusivvertrieb für Utopia-, Pasabahce- und Nude-Produkte in den USA wurde.

Steelite übernahm Utopia von seinem Gründer und Geschäftsführer Mark Rammell und seiner Familie, die Utopia zu einem der führenden Geschirrlieferanten im Vereinigten Königreich aufgebaut hatten.

„Mark Rammell und sein Team haben ein Unternehmen mit herausragenden Produkten, Mitarbeitern und einer hervorragenden Unternehmenskultur geschaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Utopia die perfekte Ergänzung für Steelite ist", so John Miles, Präsident und Geschäftsführer von Steelite International. „Darüber hinaus ist die Übernahme von Utopia ein Beweis für unser starkes Engagement und unseren Glauben an die fortbestehenden Möglichkeiten für das globale Gastgewerbe. Dieser Zusammenschluss wird unseren Kunden und Endverbrauchern eine erweiterte Palette innovativer Produkte und hervorragende Dienstleistungen bieten. Diese sind für beide Unternehmen zum Markenzeichen geworden."

„Wir freuen uns auf die Zukunft mit Steelite, einem Unternehmen, das unsere Wachstumsvision teilt und sich den gleichen Grundwerten verpflichtet fühlt", sagte Mark Rammell. „Mit dieser Übernahme ist unser Unternehmen in besten Händen und kann seinen Erfolg, sein Wachstum und seine Innovation fortsetzen. Gemeinsam können die beiden Unternehmen auf unserem starken Fundament aufbauen, um für unsere geschätzten Kunden noch mehr zu erreichen."

Steelite befindet sich mehrheitlich im Besitz von Arbor Investments, einer spezialisierten Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf den Erwerb erstklassiger Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie verwandten Branchen konzentriert. Arbor übernahm Steelite im Dezember 2019 und hat erhebliche Investitionen getätigt, um das Geschäft sowohl organisch als auch durch Übernahmen auszubauen. Die Utopia-Transaktion ist die siebte Übernahme von Steelite unter der Führung von Arbor.

„Die Symmetrien zwischen den Kulturen, der Produktorientierung und den Ansätzen für den Kundendienst sind wirklich überzeugend", so George Russell, Direktor von Arbor und fügt hinzu: „Wir können uns keine besseren Voraussetzungen für zwei Unternehmen vorstellen." „Utopia bringt ein hervorragendes Team, operative Erfahrung und branchenführende digitale Fähigkeiten mit, die wir auf der gesamten globalen Steelite-Plattform nutzen möchten. Mit dieser Übernahme ist Steelite in der Lage, seine internationalen Wachstumspläne zu beschleunigen und gleichzeitig das Produktangebot und die Serviceleistungen für seine Hauptkunden in den USA und im Vereinigten Königreich weiter zu stärken."

Über Steelite International

Steelite International hat seinen Hauptsitz in Youngstown, Ohio und ist ein führender Designer, Vermarkter, Hersteller und Lieferant von preisgekrönten rund um den gedeckten Tisch, für Buffets und Beleuchtungslösungen für das globale Gastgewerbe. Die Produkte werden an über 30.000 Endverbraucher in 140 Ländern verkauft. Das Unternehmen stellt seine Produkte in drei Werken in Stoke-On-Trent (Vereinigtes Königreich), Manlius (New York) und Tijuana (Mexiko) mit einer Gesamtfläche von über 600.000 Quadratmetern her und bezieht Produkte aus 17 verschiedenen Ländern.

www.steelite.com

Über Arbor Investments

Arbor Investments wurde 1999 gegründet und ist eine spezialisierte Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf den Erwerb erstklassiger Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie verwandten Branchen konzentriert. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 85 Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verwandter Branchen in Nordamerika erworben oder in sie investiert. Der Hauptsitz von Arbor befindet sich in Palm Beach, Florida. Weitere Niederlassungen befinden sich in Chicago und New York.

www.arborpic.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145144/Steelite_Mono_HiRes_RGB__1.jpg