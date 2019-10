Stefanie Graf gosta da experiência de ser embaixadora da WTA - Troféu de Elite Zhuhai

Stefanie ganhou 22 fenomenais títulos de Grand Slam durante uma carreira gloriosa. Vendo os primeiros 19 eventos de 2019, vencidos por 19 mulheres diferentes, quatro campeãs diferentes de Slam e um choque contínuo de gerações, enquanto as jovens da turnê tomaram as rédeas, Stefanie gostou muito de assistir a temporada 2019 da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês).

Ela mencionou: "Muitas jogadoras de alto nível, às vezes, lutam para manter o ritmo durante o ano todo, mas são sempre capazes. E, vendo especialmente as mais jovens, agora participando com menos medo, acho que esse nível ficou muito mais próximo. Penso que essa é a parte interessante: de você nem sempre saber".

Ao lhe pedirem um conselho para a adolescente em ascensão, Coco Gauff, o jovem fenômeno dos EUA que subiu como um foguete, Stefanie riu.

"Não me parece que ela precise de muitos conselhos", disse, "só de olhar, falar de alguém que está se divertindo no jogo. A intensidade e o atletismo incrível dela são visíveis. Será o máximo acompanhá-la nos próximos anos. O estilo dela flui, além de ter talento nato".

Stefanie é embaixadora do torneio Troféu de Elite Zhuhai da WTA desde 2016. Observar o contínuo e rápido desenvolvimento da cidade de Zhuhai e do torneio foi uma experiência gratificante para a atleta do Hall da Fama.

"Durante a minha carreira, nunca tive a chance de vir à China", disse ela. "Demorei um pouco mais e, obviamente, muitas coisas mudaram. Ver a popularidade que o tênis tem aqui agora e fazer parte de algo nos últimos anos, o torneio ficou muito mais estabelecido. Ver como o interesse cresceu, pois agora há muito mais torneios na região, como o torneio ATP que acontecerá ainda este ano", disse ela, "fazer parte desse crescimento e ver o tênis se tornar mais popular aqui e mais comum é algo que me agradou muito".

Situada no Delta do Rio das Pérolas, uma das regiões mais desenvolvidas da China, Zhuhai desfruta de uma bela vista da cidade e de tráfego mais conveniente. Com a ponte marítima Hong Kong – Macau-Zhuhai, recentemente concluída, leva-se apenas 30 minutos de carro entre as três cidades.

