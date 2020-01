Stefanini aborda os avanços da Inteligência Artificial durante o Fórum Econômico Mundial de Davos

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Em artigo intitulado "América Latina: A próxima grande fonte de talentos em IA?", Marco Stefanini, CEO Global e fundador da multinacional brasileira Stefanini, revela os avanços da Inteligência Artificial (IA) na América Latina durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Com o tema central "Stakeholders por um mundo mais coeso e sustentável", o encontro anual reúne as principais lideranças e autoridades do cenário político e econômico do mundo nos dias 21 a 24 de janeiro de 2020.

Marco Stefanini, CEO Global e fundador da multinacional brasileira Stefanini

Nesta quarta-feira, 22/01, a Stefanini, referência em soluções digitais, participou do lançamento do The Global Talent Competitiveness Index 2020 (GTCI), que integra o INSEAD GTCI Report. Esta edição do GTCI, que abordará o talento global na era da Inteligência Artificial, contou com a presença do executivo brasileiro Marco Stefanini e de Felipe Monteiro, professor de Estratégia do INSEAD e diretor do The Global Talent Competitiveness Index.

Destaque do capítulo 2 do importante report global, o artigo de autoria do CEO da Stefanini, escrito em parceria com Fábio Caversan, Artificial Intelligence Research & Development Director da Stefanini EUA, avalia o escopo da ciência da Inteligência Artificial (IA) e a aplicação da tecnologia na América Latina. O conteúdo também traz a visão de Marco Stefanini para os cenários atuais e futuros deste tema que tem sido a tônica da propagada transformação digital.

A Stefanini, que atua há 32 anos no mercado e está presente em 41 países, tem investido continuamente nos últimos anos em um processo sólido de transformação digital, tanto dentro de sua própria estrutura quanto na oferta de um modelo eficiente para auxiliar os clientes em seus processos de mudança, sendo responsável pelo desenvolvimento de vários projetos e soluções digitais, com base na experiência do cliente e na inovação. E como resultado dessa ativação, a companhia tem registrado um crescimento global consistente ano a ano.

O artigo "América Latina: A próxima grande fonte de talentos em IA?" menciona ainda os desafios globais da IA, com foco principal de sua articulação na América Latina. Existem vários países latino-americanos liderando iniciativas de IA, que também estão bem classificados globalmente em termos de desenvolvimento de Inteligência Artificial. Entre outros fatores, o relatório do Índice de Competitividade da América Latina informa que Chile e México estão em posição de destaque em empreendedorismo e alinhados com as mais recentes iniciativas de IA na região.

No caso do Brasil, existe uma estratégia definida para transformação digital, que inclui Inteligência Artificial e outras dimensões. O governo já aprovou o documento contemplando a visão e ações estratégicas que serão executadas para alavancar a transformação digital dentro das instituições e em toda a economia. O plano está dividido em sete aspectos principais: infraestrutura, P&D, privacidade, segurança de dados digitais, educação, relações digitais internacionais, economia digital e cidadania digital e governo.

O sistema de classificação do relatório leva em conta, por exemplo, a evolução dos países no que diz respeito à Governança, infraestrutura e dados, habilidades e Educação, Governo e serviços públicos, reforçando a capacidade de inovação neste setor. Também aponta para a necessidade de formação de mão de obra e preparação de equipes para atuar em todo o ecossistema que compõe a Inteligência Artificial.

"Acreditamos genuinamente que esse momento único oferece uma oportunidade histórica para a América Latina se tornar um líder global de desenvolvimento e entrega de tecnologia de Inteligência Artificial. Para tanto, é fundamental assumirmos esse protagonismo e empreender cada vez mais, e com a agilidade que os dias de hoje precisam para não ficarmos fora deste relevante movimento que vai nos colocar em um patamar exponencial", afirma Marco Stefanini.

Na opinião do professor Felipe Monteiro, do INSEAD, "as lideranças do mundo todo devem manter um olhar atento e aprofundado para promover a transformação digital e construir uma conexão com pessoas e explorar ao máximo as diferenças de ideias. O resultado será surpreendente e irá inspirar toda uma nova geração", ressalta ele.

Resultado de uma parceria mantida pela Stefanini com o INSEAD, uma das maiores e mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, a multinacional brasileira promove, entre os dias e 28 de março a 4 de abril deste ano, a 3ª turma do Programa Leadership Transformation, realizado no campus de Fontainebleau, na França. O Leadership Transformation oferece para as altas lideranças um processo de conhecimento na busca colaborativa de inovação e transformação digital. Mais informações sobre o curso pelo e-mail insead@stefanini.com.

Para mais informações sobre o INSEAD GTCI Report: www.gtcistudy.com

Baixe o relatório:

https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2020/01/GTCI-2020-Report.pdf

Baixe os infográficos:

https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2020/01/Info_GTCI2020_Finalversion__Jan16.pdf

Sobre o INSEAD

Como uma das principais e maiores escolas de negócios do mundo, o INSEAD junta pessoas, culturas e ideias para formar líderes responsáveis que transformam os negócios e a sociedade. A nossa pesquisa, o nosso ensino e as nossas parcerias refletem essa perspectiva global e essa diversidade cultural.

Com filiais na Europa (França), Ásia (Cingapura), no Oriente Médio (Abu Dhabi) e na América do Norte (São Francisco), a formação e a pesquisa em negócios do INSEAD abrange quatro regiões. Os 165 renomados membros do corpo docente , oriundos de 41 países, inspiram anualmente mais de 1.300 participantes do nosso MBA, do MBA Executivo Global, dos mestrados especializados (Mestrado Executivo em Finanças e Mestrado Executivo em Mudanças) e programas de Doutorado. Além disso, mais de 11.000 executivos participam anualmente nos programas de Educação Executiva do INSEAD.

O INSEAD continua a conduzir pesquisas de ponta e a inovar em todos os nossos programas. Fornecemos aos líderes empresariais o conhecimento e a conscientização para operarem em qualquer lugar. Os nossos principais valores impulsionam a excelência acadêmica e servem a comunidade global como a Escola de Negócios para o Mundo.

Sobre a Stefanini

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 32 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO).

Presente em 41 países, a Stefanini foi apontada, pelo quarto ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2018.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080506/Marco_Stefanini.jpg?p=original

