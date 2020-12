Stefanini adquire duas unidades da Diebold Nixdorf no Brasil

Com experiência de 18 anos no sistema financeiro e instalado em milhões de dispositivos, a suíte OFD ( Online Fraud Detection ) viabiliza o e-commerce, oferecendo a melhor solução para usuários e consumidores de transações eletrônicas baseadas na web via Desktop , Celular e ATM . Ou seja, o software pode ser instalado em qualquer canal da estrutura bancária, incluindo dispositivo móvel, desktop ou caixa eletrônico, por exemplo, para detectar eventos associados a possíveis fraudes - desde clonagem de cartão de crédito até movimentações financeiras não usuais via dispositivo móvel.

"A suíte OFD complementa nossa torre financeira, que hoje é liderada pela Topaz, empresa do Grupo Stefanini que possui um núcleo bancário completo, com grande benefício de segurança e eficiência em relação a seus concorrentes, pois inclui modelos de pagamento, combate à lavagem de dinheiro, e flexibilidade para criar produtos que atendam às demandas específicas dos clientes", afirma Marco Stefanini, fundador e CEO Global do Grupo Stefanini.

Além da unidade de prevenção de fraudes, a Stefanini adquiriu alguns ativos relacionados à automação de canais de atendimento, que incluem soluções de agência/caixa, autoatendimento, mobile banking, internet banking, abertura de contas em plataforma móvel, compensação de cheques, solução biométrica e troca de chaves.

"A chegada dos recursos de antifraude e automação de canais ao Grupo Stefanini integra a estratégia da multinacional brasileira de agregar mais valor aos negócios fechados na área financeira. A expectativa é expandir a oferta para outras regiões onde a Stefanini está presente", destaca Jorge Iglesias, CEO da Topaz e responsável pela torre financeira da Stefanini.

De acordo com Elias Rogério da Silva, presidente da Diebold Nixdorf no Brasil, a empresa decidiu vender o OFD e a unidade de software local relacionada para aumentar o foco em seus centros de desenvolvimento mundial - incluindo suas ofertas globais do software Vynamic, que já atendem e continuarão a atender clientes brasileiros. "A Diebold Nixdorf continuará sua forte presença no Brasil, e seu trabalho como líder absoluto do mercado de soluções bancárias, incluindo hardware, software e serviços de ATM", destaca o presidente. Após a venda, a Diebold Nixdorf também planeja trabalhar em colaboração com o Grupo Stefanini como um fornecedor de soluções digitais para continuar atendendo às necessidades gerais dos clientes bancários no Brasil.

"A aquisição do software antifraude da Diebold e das soluções de automação de canais reforça os planos da Stefanini de ser reconhecida como uma empresa full-banking, com soluções financeiras ponto a ponto", acrescenta Stefanini.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

Sobre a Stefanini

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira, com 33 anos de atuação no mercado, que investe em um ecossistema completo de inovação para atender as principais verticais e auxiliar seus clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado, como automação, nuvem, Internet das Coisas (IoT) e Experiência do Usuário (UX), a empresa tem sido reconhecida com diversos prêmios na área de inovação. Hoje, a multinacional brasileira possui um amplo portfólio que abrange soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas customizadas e inteligência artificial para soluções tradicionais, como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO). Presente em 41 países, a Stefanini está presente eleita, pelo quarto ano consecutivo, a quinta empresa transnacional mais internacionalizada no ranking da Fundação Dom Cabral em 2018.

