Stefanini est reconnu comme un acteur exceptionnel dans l'étude 2024 de Whitelane Research sur l'approvisionnement informatique en Allemagne

Stefanini, partenaire technologique mondial, excelle dans les classements de satisfaction quant aux services sur le lieu de travail (Workplace Services Satisfaction)

COLOGNE, Allemagne, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Stefanini, leader mondial des solutions technologiques et partenaire de confiance en matière d'innovation, a été nommé ExceptionalPerformer dans la catégorie Workplace Services de l'étude 2024 de Whitelane Research sur l'approvisionnement informatique en Allemagne. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'attention inébranlable que Stefanini porte à la fourniture de solutions innovantes, évolutives et centrées sur le client, conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises allemandes.

Stefanini se classe au premier rang en satisfaction de la clientèle dans le domaine des services sur le lieu de travail en Allemagne, ce qui souligne son engagement à fournir des solutions de qualité à ses clients.

L'étude 2024, basée sur des informations provenant de plus de 280 organisations allemandes dépensant le plus d'argent en informatique, a évalué plus de 900 relations d'approvisionnement en informatique. L'inclusion de Stefanini en tant que Performant exceptionnel souligne la capacité de l'entreprise à assurer une excellence constante, gagnant ainsi la confiance et la loyauté de ses clients.

« Chez Stefanini, nous pensons que chaque solution de travail doit être aussi dynamique que les personnes qu'elle sert », a déclaré Rik Demeulemeester, vice-président des ventes chez Stefanini Group. « Cette reconnaissance témoigne du dévouement de nos équipes et de notre engagement à fournir aux entreprises allemandes des solutions transformatrices qui améliorent l'efficacité et l'innovation ».

Le rapport identifie les services sur le lieu de travail comme un domaine critique pour la croissance de l'externalisation, les organisations recherchant de plus en plus des partenaires capables de fournir des solutions sécurisées, innovantes et rentables. L'excellent classement de Stefanini reflète sa capacité à répondre à ces demandes avec agilité et créativité, en aidant ses clients à relever les défis en constante évolution dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui.

Principales caractéristiques de l'étude

L'étude 2024 de Whitelane Research sur l'approvisionnement informatique en Allemagne offre un aperçu approfondi des tendances de l'approvisionnement informatique et de la performance des fournisseurs de services. La reconnaissance de Stefanini met en évidence ses points forts dans les domaines suivants :

Fournir des services de travail centrés sur le client qui optimisent les opérations et améliorent l'expérience des utilisateurs.

qui optimisent les opérations et améliorent l'expérience des utilisateurs. Soutenir la transformation numérique et l'innovation grâce à des solutions adaptées et fiables.

et l'innovation grâce à des solutions adaptées et fiables. Instaurer un climat de confiance et des partenariats à long terme, comme en témoignent les taux élevés de satisfaction et de fidélisation.

L'excellence au service de l'avenir

Stefanini continue d'investir dans les technologies de pointe et les pratiques innovantes pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients. Avec une approche centrée sur les personnes, Stefanini permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs et de rester en tête dans un monde de plus en plus numérique.

L'excellence soutenue se reflète dans les NPS

La réussite passe par l'adaptabilité, l'innovation et un engagement sans faille en faveur de la satisfaction du client. Le Net Promoter Score (NPS) de Stefanini EMEA en 2024, qui s'élève à 73,8, témoigne de cette volonté d'offrir des expériences exceptionnelles aux clients. Il s'agit de la quatrième année consécutive avec des scores NPS de 66 en 2021, 63,4 en 2022, 65,4 en 2023 et un score impressionnant de 73,8 en 2024. Cette tendance constante à la hausse du NPS reflète la poursuite incessante de l'excellence par Stefanini et sa capacité à s'adapter à l'évolution des besoins de ses clients.

À propos de Whitelane Research

Whitelane Research

Whitelane Research est un organisme de recherche indépendant spécialisé dans l'approvionnement informatique en Europe. Depuis plus d'une décennie, nous fournissons des informations précieuses par le biais de nos études renommées, qui présentent les retours de plus de 2 000 organisations clientes évaluant plus de 5 000 relations d'approvisionnement informatique par an. Avec plus de 500 entretiens approfondis menés chaque année avec des responsables informatiques, Whitelane Research fait autorité en matière d'identification des prestataires de services les plus performants d'Europe.

À propos de Stefanini

Depuis plus de 35 ans, Stefanini est un partenaire de confiance pour les solutions technologiques globales, aidant les organisations à naviguer dans des environnements complexes et à débloquer des opportunités. Des services sur le lieu de travail à la transformation numérique et au-delà, Stefanini fournit des solutions évolutives, durables et axées sur le client qui conduisent à un succès mesurable.

Pour plus de détails sur la reconnaissance de Stefanini dans l'étude 2024 sur l'approvisionnement informatique en Allemagne, visitez https://whitelane.com/germany-2024/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053451/Stefanini_Group_Logo.jpg