Stefanini renforce sa présence en Italie et en Roumanie dans la région EMOA grâce au recrutement de talents stratégiques et à l'acquisition de Solve.it

Le groupe Stefanini renforce sa présence dans la région EMOA, en particulier en Italie et en Roumanie.

L'acquisition de Solve.it en Italie, réputée pour son expertise en matière de technologies de l'information, renforce l'engagement de Stefanini en matière de solutions technologiques et de fidélisation de la clientèle.

BUCAREST, Roumanie, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Stefanini étend stratégiquement sa présence dans la région EMOA, avec une attention particulière pour l'Italie et la Roumanie. En Italie, l'acquisition de Solve.it, une société de services informatiques, renforce les efforts de croissance européenne de Stefanini. Parallèlement, Stefanini met en œuvre une solide stratégie d'expansion en Roumanie, où la société a déjà acquis ces dernières années une société de cybersécurité et une agence de marketing numérique, et prévoit d'autres plans de croissance et de recrutement. Cette double approche souligne la volonté de Stefanini de consolider sa position sur ces marchés essentiels et de s'imposer comme un acteur important dans le paysage technologique de la région EMOA.

Marco Stefanini, Global CEO and Fonder Stefanini Group Farlei Kothe, Stefanini EMEA CEO

En Italie, l'acquisition stratégique de Solve.it renforce la présence de Stefanini avec ses 200 employés et son expertise en matière d'infrastructure informatique, de soutien aux utilisateurs finaux et de plateformes telles que SAP et ServiceNow. Avec un taux de renouvellement des contrats de près de 100 %, la fidélité des clients a été un facteur clé dans la conclusion de la vente, et ce mouvement s'inscrit dans l'accent mis par Stefanini sur les solutions technologiques. Les fondateurs et la direction de Solve.it contribueront activement à une intégration en douceur, en préservant la culture de l'entreprise. Cette acquisition marque l'entrée de Stefanini sur le marché italien, en renforçant sa présence locale et en s'engageant davantage auprès des clients dans les principaux pays européens.

Farlei Kothe, PDG de Stefanini EMOA, a souligné l'importance stratégique de cette acquisition en déclarant : « L'acquisition de Solve.it revêt une importance stratégique, car elle nous permet d'établir une présence locale dans les principaux pays européens. Cette présence locale est cruciale pour conquérir de nouveaux clients et s'engager plus activement auprès d'eux. Nous devons être là où se trouvent nos clients et leur proposer les services de haute qualité qu'ils recherchent. »

L'entreprise propose une gamme diversifiée de services, notamment le développement et la maintenance d'applications, la cybersécurité, la plateforme M365, l'infrastructure cloud et cloud hybride, et l'assistance technique à distance. En 2023, Stefanini a élargi ses effectifs en Italie en intégrant Solve.it dans l'écosystème Stefanini EMOA.

Marco Stefanini, PDG mondial et fondateur du groupe Stefanini, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de l'inclusion, en affirmant : « Nous recrutons dans toutes les villes de Roumanie. Dans le secteur des technologies, nous pouvons désormais être plus démocratiques et donner une chance aux employés des petites villes du monde entier. Rester à l'avant-garde de l'industrie technologique en constante évolution est une question d'esprit d'entreprise. Nous sommes ouverts aux nouvelles technologies et encourageons nos employés à explorer et à expérimenter de nouvelles approches, ce qui est au cœur de notre stratégie d'innovation continue. »

Groupe Stefanini

Stefanini , multinationale technologique originaire du Brésil, compte 35 ans d'expérience dans 41 pays. L'entreprise se consacre à l'innovation, en desservant des secteurs industriels clés et en aidant ses clients dans leur parcours de transformation numérique. Son portefeuille complet s'aligne sur les tendances du marché telles que l'automatisation, le cloud, l'IdO et l'expérience utilisateur, ce qui lui a valu une certaine reconnaissance et des prix récompensant ses innovations. Stefanini propose une large gamme de solutions, y compris le conseil de pointe, le marketing, la mobilité, les campagnes personnalisées et l'IA, aux côtés des services traditionnels tels que le Service Desk, le Field Service et l'externalisation (BPO).