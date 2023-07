Stellar de TXOne Networks, solution de protection des entreprises opérant dans des environnements industriels sensibles.

En s'appuyant sur des fonctionnalités avancées de détection et de réponse à incidents pour les systèmes cyber-physiques (CPSDR), Stellar prévient toute altération inattendue des systèmes, préservant ainsi leur fiabilité et leur stabilité opérationnelle.

IRVING, Texas and TAIPEI, Taiwan, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, leader de la cybersécurité industrielle, annonce aujourd'hui le lancement de Stellar, une nouvelle solution qui assure la stabilité opérationnelle des systèmes cyber-physiques, éléments fondamentaux de l'industrie 4.0.

Basée sur une approche unique de détection et de réponse à incidents pour les systèmes cyber-physiques (CPSDR), la solution Stellar de TXOne Networks aborde à la fois les problématiques de sécurité et d'exploitation sans compromettre les performances. Elle est déployée avec succès dans des industries essentielles telles que les semi-conducteurs, l'usinage, le pétrole et gaz, l'automobile, ainsi que l'industrie pharmaceutique. Stellar est la première solution du marché à offrir des capacités de détection et de prévention sans contraintes, combinée à une supervision complète des dispositifs OT existants et additionnels. Grâce à une gestion intuitive et à une automatisation guidée, sa mise en œuvre est simple et rapide, sans aucun impact sur les appareils disposant de ressources limitées.

Les modèles comportementaux des systèmes OT et cyber-physiques dans les usines sont établis de manière automatique et surveillés en permanence. Une seule interaction anormale nécessite un examen méticuleux que les approches traditionnelles de cybersécurité IT ne peuvent pas gérer. Stellar analyse les « empreintes digitales » de chaque appareil pour révéler tout comportement suspect pouvant compromettre la fiabilité et la stabilité des opérations. La solution TXOne Networks empêche ensuite une modification éventuelle du système et génère des alertes qui déclenchent une analyse plus approfondie. Ainsi, en exploitant les capacités natives de CPSDR, Stellar lutte non seulement contre les menaces connues, mais bloque également toute modification anormale du système avant qu'elle ne puisse affecter les opérations.

Stellar se compose d'un agent qui interagit avec les appareils OT et d'une console centralisée qui rationalise la gestion et le contrôle des politiques de sécurité au sein de l'organisation. Une base de données OT complète constamment enrichie par TXOne Networks en collaboration avec les principaux fournisseurs OEM du marché, permet d'identifier et de préserver plus de 8 000 applications, certificats et dispositifs OT dans les systèmes de contrôle industriels ICS.

Pour répondre aux besoins à la fois des équipes de sécurité et d'exploitation, Stellar offre une protection complète des environnements opérationnels et des systèmes OT qui les composent avec notamment :

La prévention multi couches pour sécuriser les appareils OT/ICS contre les logiciels malveillants et autres menaces

La détection des anomalies de comportement des opérations afin de contrer les attaques sans fichiers

La segmentation des opérations pour préserver l'intégrité opérationnelle, réduire les risques d'arrêt de production et les exigences en cas de pannes (particulièrement utile pour les systèmes « non patchables »)

Le contrôle fiable des périphériques USB pour les protéger contre tout accès non autorisé

« Un nombre croissant d'organisations reconnaissent que les technologies d'exploitation sont essentielles aujourd'hui à la création de la valeur commerciale », déclare Terence Liu, CEO de TXOne Networks. « De nombreux acteurs référents évoluant au sein de différents secteurs industriels font déjà confiance à Stellar, notre solution de sécurité pour les endpoints, pour assurer la protection de leurs actifs critiques. Avec l'introduction de la nouvelle fonctionnalité CPSDR à la version 3.0 de Stellar, les entreprises pourront garantir leur stabilité opérationnelle et atténuer les menaces de manière proactive. »

