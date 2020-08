Stellwagen Group annonce le rachat de son actionnaire majoritaire

DUBLIN, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Stellwagen Group, gestionnaire spécialisé d'actifs aéronautiques basé à Dublin, a annoncé aujourd'hui le rachat de Douglas Brennan, son fondateur et actionnaire majoritaire, par un consortium d'actionnaires nouveaux et existants comprenant ECN Capital Corp, SPF Investment Management, Almada Inc et Medalist Partners.

David Butler, Group Chief Executive de Stellwagen, a déclaré : « La conviction et la confiance du nouveau groupe d'actionnaires témoignent des plateformes qui ont été construites par l'équipe de direction au cours des dernières années. Avec l'appui et le soutien du capital institutionnel, nous avons désormais la capacité de développer nos activités de manière significative à l'avenir, grâce à notre combinaison unique de compétence en gestion de l'aviation, d'expertise des marchés financiers et de technologie. En tant que groupe, c'est une offre convaincante. »

Stellwagen Group est basé à Dublin et possède des bureaux à Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis, à Londres et à Séoul, en Corée du Sud.

Publié au nom de Stellwagen Group par Heneghan

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Stellwagen Group - www.stellwagengroup.com

Stellwagen Group est un gestionnaire d'actifs spécialisé qui se concentre sur la gestion d'investissements dans l'aviation et l'aéronautique au nom d'investisseurs institutionnels. Grâce à sa compréhension approfondie des actifs de l'aviation et des instruments financiers, le groupe crée des véhicules d'investissement sur mesure conçus pour fournir à ses partenaires institutionnels des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne. Stellwagen Group est basé à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux à Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, et à Séoul, en Corée du Sud.

SOURCE Stellwagen Group