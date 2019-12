Stenn dobra sua capacidade de crédito e expande financiamento comercial

LONDRES, 8 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sediada no Reino Unido, a Stenn, uma das principais fornecedoras de financiamento ao comércio internacional, concluiu um aumento significativo de seu programa de financiamento lastreado por ativos. A Stenn já investiu mais de $ 1 bilhão em apoio às atividades comerciais globais de seus clientes.

A última rodada de financiamento dobra a capacidade de crédito da Stenn e a habilita para fornecer a um número maior de empresas acesso mais rápido a financiamento comercial do que o setor bancário tradicional. Atualmente, a Stenn serve mais de 70 países e objetiva expandir para 120, no total, se habilitando para dar suporte a territórios que contribuem com 90% do PIB global. A firma já tem 17 escritórios posicionados em diversas partes do mundo, administrados de sua base me Londres.

Fundada em 2015, a Stenn fornece financiamento ágil e flexível a compradores e fornecedores globais, de diversos setores mal atendidos pelo setor bancário tradicional, ajudando a liberar capital na cadeia de suprimento. Dessa maneira, a Steen objetiva lidar com a "lacuna de financiamento comercial" de $ 1,5 trilhão, identificada pela Câmara de Comércio Internacional como uma necessidade não atendida no financiamento ao comércio global.

O fundador da Stenn, Greg Karpovsky, declarou: "O suporte bancário para o comércio internacional é limitado. A guerra comercial também está exercendo um impacto desconcertante na confiança das empresas globais e nas condições gerais do mercado. Nesse ambiente, a Stenn permite a empresas ajustar suas estratégias sem serem restringidas pelo financiamento. Dobrar nossa capacidade de crédito irá nos habilitar a ajudar um número maior de empresas com acesso a financiamento rápido e flexível ao comércio internacional. Temos experimentado um rápido crescimento desde que entramos em operação em 2015 e nos sentimos estimulados a continuar nessa trajetória".

O diretor global de Finanças e Mercados de Capitais da Stenn, Chris Rigby, declarou: "Refletindo a conclusão da securitização inaugural de contas a receber da Stenn em julho de 2019, estamos satisfeitos por haver garantido a duplicação da capacidade do programa em apenas quatro meses. Ao mesmo tempo, fomos bem-sucedidos na ampliação de nossa base de investidores, com instituições financeiras de primeira linha, e criamos uma arquitetura de financiamento eficiente e inovadora, para dar suporte ao rápido crescimento da empresa no futuro".

"O suporte de nossas parceiras financeiras Crayhill Capital Management, Natixis, NN Investment Partners e, mais recentemente, M&G Investments tem sido fundamental para nos ajudar a alcançar esse resultado e promover nossa meta de ser uma importante empresa de financiamento alternativo global".

O diretor de Originação na Ásia-Pacífico da M&G Investments, Matthew O'Sullivan, declarou: "Estamos muito satisfeitos por poder trabalhar com a Stenn, firma inovadora que fornece soluções financeiras a empresas com atividades em comércio internacional. Esse investimento oferece à M&G uma plataforma maior para trabalhar com empresas asiáticas que têm negócios internacionais".

Sobre a Stenn:

A Stenn International Ltd., sediada no Reino Unido, é uma provedora de financiamento comercial não bancário, que se especializa em comércio internacional. As soluções de financiamento comercial da Stenn são abrangentes e podem ser combinadas para cobrir toda a cadeia de suprimento, do pedido de compra à entrega das mercadorias. Práticas inovadoras permitem à Stenn disponibilizar financiamentos em setores e regiões geográficas atualmente mal atendidos no comércio global. A empresa opera globalmente, com escritórios em Buenos Aires, Los Angeles, Dallas, Nova York, Miami, Londres, Amsterdã, Dusseldorf, Berlim, Mumbai, Chennai, Singapura, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Suzhou, Xangai e Qingdao. Saiba mais em https://stenn.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook.

FONTE Stenn Group

Related Links

https://stenn.com



SOURCE Stenn Group