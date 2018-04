Stephen Croncota, directeur du marketing de Versace, quitte son poste pour rejoindre Ambrosus

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg )

Chez Ambrosus, M. Croncota va superviser l'image de marque, la publicité, les médias sociaux, le marketing numérique, les relations publiques, les évènements et les services de création. M. Croncota fait partie des nombreux directeurs et conseillers qui ont rejoint Ambrosus après avoir exercé des fonctions dans des entreprises couronnées de succès ces temps derniers, comme le Dr Vlad Trifa, ancien responsable de l'innovation chez Swisscom et co-fondateur de Web of Things & EVRYTHNG et le Professeur Roger Wattenhofer, responsable du Distributed Computing Lab à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) ainsi que Parity, dirigée par le Dr Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum, qui a le rôle de partenaire des technologies de base auprès d'Ambrosus. Cette nomination souligne encore davantage la position d'Ambrosus en tant qu'acteur majeur dans l'univers de la blockchain.

S'exprimant sur ses nouvelles fonctions, Stephen Croncota a commenté : « La blockchain représente un progrès majeur pour la façon dont les entreprises vont désormais mener leurs activités. Leurs données seront plus fiables et utiles qu'elles ne l'ont jamais été, et la blockchain aura un impact très marqué sur leurs opérations. Personne n'est mieux placé pour profiter de cette opportunité qu'Ambrosus, qui dispose d'un produit exceptionnel et d'une équipe fabuleuse. Je suis enthousiaste à l'idée de les aider à construire leur marque et à développer significativement leurs activités ».

Angel Versetti, PDG d'Ambrosus, a ajouté : « J'ai placé la barre très haut pour la qualité et la performance des effectifs d'Ambrosus. C'est pourquoi nous avons réussi à faire d'Ambrosus la meilleure plate-forme fondée sur la blockchain et l'IdO au monde au service des industries alimentaire et pharmaceutique et à faire en sorte que les plus grandes entreprises du globe se tournent vers nous pour travailler à nos côtés. Je suis donc fier et heureux de voir Stephen se joindre à nous et apporter sa précieuse expérience et ses nombreux réseaux pour faire d'Ambrosus une marque mondialement reconnue ».

SOURCE Ambrosus Technologies GmbH