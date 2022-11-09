Sterling и Yoti запускают эксклюзивную портативную систему цифровой идентификации

Sterling совместно с Yoti запускает эксклюзивную портативную систему цифровой идентификации по всему миру

Sterling и Yoti интегрируют уникальную процедуру цифровой проверки личности в процесс трудоустройства в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона

Такой шаг усилит возможности проверки перед приемом на работу в компаниях по всему миру

Эти две компании также представят защищенные цифровые идентификационные данные кандидатов, которыми они смогут поделиться с другими компаниями и организациями для многократного использования

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Sterling (NASDAQ: STER), являющаяся одним из ведущих поставщиков решений для проверки анкетных данных и идентификационных решений, сотрудничает с компанией Yoti, специализирующейся на цифровой идентификации, в целях оптимизации процедур проверки анкетных данных и расширения цифровых средств идентификации. Это сотрудничество объединяет более чем 45-летний опыт компании Sterling в области проверки анкетных данных с инновационными технологиями проверки личности компании Yoti. Такое глобальное партнерство расширит возможности компании Sterling в области цифровой идентификации в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ускорит реализацию ее концепции создания портативных идентификационных данных кандидатов, ориентированных на обеспечение конфиденциальности.

Yoti is a digital identity technology company that makes it safer for people to prove who they are, verifying identities and trusted credentials online and in-person. They now provide verification solutions across the globe, spanning identity verification, age verification, document eSigning, access management, and authentication. For more information, please visit www.yoti.com.

Партнерство Sterling и Yoti позволит напрямую интегрировать в процесс трудоустройства эксклюзивную процедуру цифровой проверки личности, что позволит работодателям применять подход приоритетной проверки личности, при котором личность кандидата проверяется до проверки других анкетных данных и до фактического трудоустройства. Это усиливает возможности проверки перед трудоустройством, сокращает или устраняет необходимость использования физических документов и упрощает процесс трудоустройства и адаптации как для работодателя, так и для кандидата.

Кроме того, кандидаты, идентифицирующиеся с помощью Sterling и Yoti, получат беспрепятственную возможность защищенной многоразовой цифровой идентификации. Это позволит им верифицировать свою личность один раз и затем делиться своими данными с другими компаниями за считанные секунды, что ускорит процесс проверки для работодателей и кандидатов. Люди смогут использовать свою цифровую идентификацию для будущего трудоустройства, проверки возраста и любого процесса, требующего проверки личности.

«Мы очень рады сотрудничеству с Yoti, международным лидером в области цифровой проверки личности. Оно позволит расширить доступ работодателей по всему миру к услугам Sterling по идентификации, — заявил глава компании Sterling Джош Пейрес (Josh Peirez). — Это партнерство обеспечит нашим клиентам эксклюзивное, полностью интегрированное цифровое решение по идентификации, которое ускорит и упростит проверку личности в процессе трудоустройства и повысит точность проверки анкетных данных».

Глава компании Yoti Робин Томбс (Robin Tombs) заявил следующее: «Мы рады объединить нашу технологию цифровой проверки личности с опытом компании Sterling в области проверки анкетных данных для создания инновационного комплексного решения по цифровой идентификации. Мы можем предложить компаниям самые комплексные, безопасные и эффективные процедуры проверки при трудоустройстве. Используя подход приоритетной проверки личности, работодатели могут быть уверены в том, что заявку на работу подает соответствующий человек, и пользоваться преимуществами беспрепятственного процесса трудоустройства. Наша цифровая проверка личности позволит оптимизировать проверку анкетных данных и повысить эффективность всего процесса трудоустройства».

Sterling и Yoti объединили усилия для создания полностью интегрированной процедуры, целиком основанной на многоразовой цифровой идентификации и стандартах сохранения конфиденциальности. Клиенты компании Sterling и их кандидаты смогут наслаждаться уникальным опытом работы в различных регионах мира начиная с 2023 года, а первый этап начнется в Великобритании.

Для получения более подробной информации об этом партнерстве посетите Центр цифровой идентификации Sterling.

Примечания для редакторов:

В соответствии с новым законодательством проверки прав на работу и судимости теперь могут выполняться в цифровой форме через поставщика услуг по идентификации (IDSP). Компания Yoti и ее партнерские почтовые отделения стали первыми сертифицированными поставщиками IDSP в Великобритании. Компания Sterling также является сертифицированным поставщиком IDSP в рамках британской схемы Digital Identity & Attributes Trust Framework, выполняя проверки прав на работу в Великобритании, судимости и прав на аренду в Великобритании.

О компании Sterling

Компания Sterling (NASDAQ: STER) , являющаяся одним из ведущих поставщиков услуг по идентификации и проверке анкетных данных, предлагает услуги проверки анкетных данных и проверки личности, помогающие более чем 50 тысячам клиентов создавать рабочие коллективы на основе доверия и безопасности. Высокотехнологичные услуги, предлагаемые компанией Sterling, помогают организациям всех отраслей создавать превосходные условия для своих сотрудников, партнеров и клиентов. Компания Sterling, осуществляющая свою деятельность по всему миру, провела более 95 миллионов поисков за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2021 года. Посетите наш сайт sterlingcheck.com/.

О компании Yoti

Yoti — компания, специализирующаяся на технологиях цифровой идентификации для более безопасного подтверждения личности людей, проверки подлинности и надежности личных данных как в режиме онлайн, так и лично. Теперь компания предоставляет решения для верификации по всему миру, включая проверку идентификационных данных, проверку возраста, документы с электронной подписью, управление доступом и аутентификацию. В Великобритании компания Yoti установила партнерские отношения с сетью отделений почты, охватывающей 11 500 почтовых отделений по всей стране, в целях ускорения процесса внедрения цифровой идентификации, онлайн и не только. Бесплатное приложение Yoti скачано более чем 12 миллионами человек по всему миру. Оно доступно на английском, испанском, французском, немецком, португальском и польском языках. Компания Yoti сертифицирована согласно стандарту ISO/IEC 27001:2013 по услугам проверки идентификационных данных, а также сертифицирована согласно ISAE 3000 (SOC 2), тип 2, по техническим и организационным процессам безопасности. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.yoti.com.

Контактная информация:

Sterling

Инвесторы:

Джуда Сокель (Judah Sokel)

[email protected]



Контакты для прессы:

Джэйми Серино (Jamie Serino)

[email protected]

Yoti

[email protected]

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SOURCE Sterling