Sterling and Wilson Solar Limited ouvre un nouveau bureau en Espagne

Concentration sur le marché solaire en pleine croissance en Europe

SÉVILLE, Espagne, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Sterling and Wilson Solar Limited (SWSL) (ESB : 542760) (NSE: SWSOLAR), a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau en Espagne, suite à sa stratégie d'expansion internationale. Le bureau, situé à Séville, sera le siège de la société pour ses opérations européennes au service et à la conquête de marchés tels que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, entre autres.

M. Vikas Bansal, responsable régional – Europe, a déclaré : « Nous considérons l'ouverture de ce bureau comme une étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à exploiter des marchés clés. L'Europe a un énorme potentiel en termes de capacité solaire et le marché devrait être témoin de la mise en service de nouvelles capacités solaires photovoltaïques d'environ 7 GW chaque année et émerger comme un marché de 28 GW d'ici 2023. Grâce à notre bancabilité forte et à nos relations étroites avec les IPP dans la région, SWSL est bien placée pour étendre ses activités en Europe afin de mener la transition mondiale vers une énergie à faibles émissions de carbone. »

« SWSL met constamment l'accent sur l'orientation client, la mise en œuvre et l'excellence de la prestation de services, ce qui nous a aidés à faire des percées sur des marchés positionnés de manière stratégique qui ont des politiques solaires favorables et des propriétés solaires élevées », a ajouté M. Bansal.

Selon les perspectives du marché européen de SolarPower Europe, l'Espagne était le plus grand marché solaire d'Europe en 2019, ajoutant 4,7 GW de capacité, suivie de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France et de la Pologne.

Sterling and Wilson Solar Limited exécute des projets à l'échelle mondiale et a à son actif plus de 10,5 GW de projets d'énergie solaire (commandés et à divers stades d'avancement) dans diverses régions géographiques. Ce portefeuille comprend une centrale solaire photovoltaïque de 1 177 MW à Abu Dhabi, qui est la plus grande centrale solaire à un seul site au monde. La société gère également un portefeuille de 7,8 GW de projets d'exploitation et de maintenance à l'échelle mondiale, ce qui témoigne de ses services de premier plan.

