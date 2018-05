Sterlite Power: 4 Milliarden Dollar Investition in Brasilien bis 2022 geplant

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg )

Sterlite Power ist auf der Suche nach besseren Renditen und einer breiten Palette von Investitionsmöglichkeiten in Brasilien und hat vor, dort rasch zu wachsen. Der Hauptsitz in São Paulo soll als Basis für zukünftige Expansion dienen.

"Wir haben uns bereits zu 1 Mrd. US-Dollar (in Projekten) verpflichtet und sind bereit, diese Investitionen in den nächsten drei bis vier Jahren um das 3- bis 4-Fache zu erhöhen", erklärte Pratik Agarwal, CEO der Sterlite Group.

Agarwal wies weiter darauf hin, dass Sterlite ein lokales Team aufgebaut hat und derzeit nach einer erfahrenen Führungskraft sucht, die die Aktivitäten in Brasilien leiten und aufgrund von Rückgängen in anderen Ländern die Expansion dort übernehmen soll.

"São Paulo wird unsere Zentrale in Lateinamerika sein. Damit können wir unseren Blick über Brasilien hinaus erweitern", so Agarwal. Er nannte Argentinien, Chile, Mexiko und möglicherweise Peru als potenzielle Länder von Interesse und betonte, dass der Vorstoß in diese Märkte über einen Zeitraum von 1-3 Jahren erfolgen könnte.

Der CEO machte außerdem darauf aufmerksam, dass Sterlite neben der Teilnahme an staatlichen Auktionen für neue Projekte im Rahmen ihrer Strategie auch mögliche Akquisitionen im Land abwägen wird.

Die Priorität bei allen Investitionen liegt ihm zufolge bei "komplexen" Projekten, da das Unternehmen hier besser in der Lage sein wird, Werte zu schaffen und Vorteile gegenüber Wettbewerbern zu erzielen.

Sterlite erregte die Aufmerksamkeit der brasilianischen Energiewirtschaft, als sie im April letzten Jahres erstmals eine Sendekonzession mit einem Rabatt von 58,9 Prozent auf die maximal zulässigen Einnahmen der Regierung für das Projekt abschloss.

Das Unternehmen hat für eines seiner drei Projekte bereits die Finanzierung und alle Umweltlizenzen gesichert und ist sehr zuversichtlich, diese vorab liefern zu können.

"Wir haben eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Projekte früher als geplant zu realisieren und innovative Strategien einzusetzen", meinte Agarwal.

Bei einem Projekt in Indien setzte das Unternehmen sogar Hubschrauber ein, um Sendemasten an einen Standort in einer bergigen Gegend zu transportieren. Dies sparte im Vergleich zu der traditionellsten Methode der indischen Industrie, dem Transport mit Eseln, Monate ein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.sterlitepower.com

Pressekontakt:

Balaji Krishnaswami

Telefon: +91-9971757474

E-Mail: balaji.krishnaswami@sterlite.com



SOURCE Sterlite Power