Sterlite Power anuncia fechamento financeiro para o projeto Arcoverde

BTG e Santander serão os principais bancos de financiamento do projeto

As atividades de construção estão sendo executadas com uma expectativa de comissionamento antes do programado

A Sterlite Power, empresa global de transmissão de energia, anunciou o fechamento financeiro para o projeto Arcoverde no Brasil. Esse fechamento foi concluído com êxito em novembro de 2018. A Sterlite Power ganhou a concorrência do projeto Arcoverde, conduzida pela ANEEL, em abril de 2017 e a concessão foi assinada em agosto de 2017. O projeto inclui a construção de 139 quilômetros de linha de transmissão, a construção de uma instalação inteiramente nova (greenfield) e a revitalização de duas subestações (brownfields). Com as licenças para o projeto concedidas e a aquisição de terras concluídas, o projeto está em estágios avançados de execução.

O diretor financeiro da Sterlite Power, Anuraag Srivatava, disse: "Sentimos um grande orgulho por termos realizado o fechamento financeiro para o projeto em curto período de tempo. Isso vai nos permitir focar na execução do projeto antes do programado, de acordo com nosso histórico. A parceria com os banqueiros foi extremamente tranquila e nós os agradecemos por terem nos recepcionado muito bem".

A Sterlite Power é uma das principais desenvolvedoras globais de infraestrutura de transmissão de energia, com projetos de mais de 12.500 km de circuitos e 20.500 MVA na Índia e no Brasil. Com um portfólio líder do setor de condutores de energia, cabos EHV e OPGW, a Sterlite Power também oferece soluções para modernizar, atualizar e fortalecer as redes existentes. A empresa estabeleceu novos níveis de referência no setor, com o uso de tecnologias avançadas e financiamentos inovadores. A Sterlite Power também é patrocinadora da IndiGrid, o primeiro truste de investimento em infraestrutura ("InvIT – Infrastructure Investment Trust ") da Índia, registrado na BSE e na NSE.

