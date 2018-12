Sterlite Power ganha prestigioso projeto de transmissão no Brasil

MUMBAI, Índia, 24 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ --

Os investimentos da empresa no setor brasileiro das transmissões superam os US$ 2 bilhões

bilhões Projeto inclui seis subestações; 1,544 MVA

No recém-encerrado leilão para projetos de transmissão no Brasil, a Sterlite Power surgiu como a vencedora do lote 13. O projeto exigirá um investimento de US$ 0,6 bilhão – no período dos próximos 3-5 anos – no estado do Rio Grande do Sul, região sul do País. Este acréscimo aumenta o portfolio da Sterlite Power para 10 projetos.

Ao falar sobre o Brasil e os investimentos da empresa na região, o CEO do grupo da Sterlite Power, Pratik Agarwal, disse: "Nós nos sentimos orgulhosos e honrados de sermos parte da história do crescimento do Brasil. Nossa motivação para trabalhar nos projetos de transmissão mais exigentes, que empoderam a humanidade, tem sido a pedra angular de nossa jornada no Brasil. Sentimo-nos comprometidos com a região e visamos entregar o novo projeto antes do programado".

Rui Chammas, CEO da Sterlite Power no Brasil, disse: "Estamos felizes de termos ganhado este projeto no leilão atual. Devo parabenizar a ANEEL por proporcionar uma linha visível de projetos e pelo modo transparente como conduziu estes leilões. A. Sterlite Power está empenhada em entregar estes projetos antes do programado, aproveitando uma rede de parceiros e uma equipe local de primeira classe".

Os sistemas de transmissão do Brasil precisam acrescentar capacidade significativa para gerir a transição da pegada de geração: de uma carga de base hídrica e térmica para a geração renovável.

Sobre a Sterlite Power

A Sterlite Power é uma desenvolvedora líder mundial de infraestrutura de transmissão de energia, com projetos de mais de 12.500 km de circuito e 20.500 MVA, na Índia e no Brasil. Com um portfólio de condutores de energia líder da indústria, cabos EHV e OPGW, a Sterlite Power também oferece soluções para modernização, revalorização e reforço de redes existentes. A empresa definiu novas referências na indústria, usando tecnologias de ponta e financiamento inovador. A Sterlite Power é também a patrocinadora do IndiGrid, O primeiro Truste de Investimento em Infraestrutura do setor de energia (Infrastructure Investment Trust "InvIT") da Índia, listado na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e Bolsa Nacional da Índia (NSE).

Para mais detalhes, visite: http://www.sterlitepower.com

Contato de mídia:

Balaji Krishnaswami

Fone: +91-9971757474

E-mail: balaji.krishnaswami@sterlite.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg)

FONTE Sterlite Power Grid Ventures Limited

