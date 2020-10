Steve Higgins, de Freeport-McMoRan, est élu président du conseil de l'Association internationale pour le cuivre

Dans son nouveau rôle de président de l'AIC, M. Higgins guidera l'industrie du cuivre à un moment important. « J'admire depuis longtemps le travail entrepris par l'AIC en tant que porte-parole de l'industrie du cuivre. Il s'agit d'une période cruciale pour le secteur, non seulement en raison du rôle essentiel que jouera le cuivre dans le renforcement de l'économie mondiale, mais aussi compte tenu du rôle que le cuivre peut assumer dans l'atteinte des objectifs mondiaux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, a déclaré M. Higgins. Je suis honoré d'entamer mon mandat de président de l'AIC. Je me réjouis à l'idée de travailler avec mes collègues de l'industrie du cuivre et avec l'équipe de direction de l'AIC afin de créer de la valeur pour l'industrie sur les marchés d'utilisation finale à fort impact. »

Le président de l'AIC, Tony Lea, a déclaré : « Steve a toujours été un ardent défenseur de l'AIC, et je sais que sa passion pour l'industrie profitera à nos membres et à notre personnel. Je tiens à exprimer ma gratitude à Ivan Arriagada pour ses conseils et son dévouement au cours des deux dernières années. L'AIC a fait d'énormes progrès au nom de l'industrie du cuivre pendant son mandat. »

À propos de l'Association internationale pour le cuivre

L'Association internationale pour le cuivre (AIC) rassemble les acteurs de l'industrie mondiale du cuivre en vue de développer et de défendre les marchés du cuivre et d'apporter une contribution positive aux objectifs de développement durable des Nations Unies. L'AIC, dont le siège social est à Washington, D.C., a des bureaux dans trois régions principales : l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'AIC et ses partenaires de Copper Alliance® sont actifs dans plus de 60 pays dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.copperalliance.org.

Contact pour les médias :

Nicole Witoslawski, +1 646 350-9968

[email protected]

