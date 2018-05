Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy 2018 em Marselha

MARSELHA, França, 28 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Anel dos Campeões 2018 vai para o Canadá. Stirling Hart conquistou a vitória no Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy no Vieux Port de Marselha. Diante de 1,2 mil espectadores na arena lotada, o campeão de 28 anos de idade superou 11 dos melhores atletas lenhadores do mundo. Em uma final emocionante, ele derrotou o neozelandês Jason Wynyard, concluindo as quatro disciplinas com machado e serra em 1min03s40. O australiano Mitch Argent ficou em terceiro lugar.

The reigning World Champion Jason Wynyard from New Zealand, here at the Single Buck, lost against Stirling Hart in the final. Mitch Argent from Australia, here at the Stock Saw event, came in third. Stirling Hart from Canada at the Standing Block Chop. The Canadian Stirling Hart wins the Champions Trophy 2018.

Disputas esportivas de categoria internacional

"No ano passado, estive muito perto de ganhar o Champions Trophy, e isso ficou na minha cabeça o tempo todo", admitiu Stirling Hart. "Estou muito feliz por ter vencido. Meu foco já está na próxima competição internacional. Vou tirar alguns dias de folga para curtir a vitória e então começar a me preparar para o campeonato mundial." Mitch Argent, que terminou em terceiro, marcou nas quartas de final o melhor tempo do dia com 58s12, mas perdeu para Hart na semifinal. Na partida que decidiu a medalha de bronze, Argent levou a melhor contra o tcheco Martin Komarek, que foi o melhor atleta europeu.

Atrás da Komarek ficaram Michal Dubicki (Polônia), Arden Cogar (EUA), Pierre Puybaret (França), Ferry Svan (Suécia), Armin Kugler (Áustria), Paolo Vicenzi (Itália), Simon Bond (Grã-Bretanha) e Andrea Rossi (Itália).

Eliminatórias emocionantes e nervos de aço

O formato de disputa do Champions Trophy exigiu o máximo de resistência, precisão e força. Quatro disciplinas de machado e serra da Stihl TIMBERSPORTS® Series são concluídas consecutivamente, e o vencedor de cada duelo passa para a fase seguinte. Os atletas devem mostrar concentração absoluta na disciplina de motosserra Stock Saw, na prova de machado Underhand Chop, na disciplina Single Buck – em que um único homem usa um serrote de dois metros de comprimento – e no Standing Block Chop.

Também no sábado, oito dos melhores jovens atletas lenhadores do mundo disputaram o Stihl TIMBERSPORTS® Rookie World Championship. O australiano Daniel Gurr foi o campeão, à frente do italiano Michael Del Pin e do americano Chas Haas.

Os melhores atletas do mundo se reunirão novamente em 19 e 20 de outubro de 2018 para o Stihl TIMBERSPORTS® World Championship em Liverpool, na Inglaterra.

Sobre a Stihl TIMBERSPORTS®

A Stihl TIMBERSPORTS® Series é uma série de competições internacionais de esportes radicais. Surgiu no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. As disciplinas clássicas de machado são chamadas de Springboard, Underhand Chop e Standing Block Chop. Já nas provas de Single Buck (serra de corte transversal empunhada por um só homem), Stock Saw (motosserra padrão) e Hot Saw (motosserra adaptada e personalizada com até 80 cavalos-vapor), os atletas competem entre si e contra o relógio. Para obter mais informações, acesse http://www.stihl-timbersports.com.

