Stix, a nova forma de juntar e trocar pontos do varejo brasileiro

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Anunciada em 2019 como uma sociedade entre GPA e RaiaDrogasil, a Stix acaba de ser oficialmente lançada. Primeiro ecossistema varejista de fidelidade do Brasil, a plataforma chega ao mercado para aprimorar e tornar mais práticos os programas de fidelidade das marcas parceiras, referências em seus segmentos, ao unificar a moeda de pontuação. A partir de agora, clientes das redes Extra e Pão de Açúcar e das farmácias Drogasil e Droga Raia podem juntar pontos, os pontos stix, em uma única carteira e têm acesso a benefícios inéditos no mercado.

Além dos varejistas, o Itaú é parceiro exclusivo do ecossistema e, com isso, clientes podem transferir pontos iupp, novo programa de fidelidade do banco que vai ser lançado em breve, para Stix de graça. Marcas de outros segmentos de consumo - como vestuário, construção, pet, decoração e tecnologia - podem ser incorporadas ao ecossistema no futuro.

Conheça as vantagens:

Carteira de pontos única: todos os programas de fidelidade dos parceiros passam a usar o mesmo ponto: stix. Assim, é possível ganhar pontos na loja de uma marca, e trocar por recompensas em outra. Envio gratuito de pontos stix: envio de stix de uma conta para outra de maneira totalmente gratuita, para que participantes possam juntar seus pontos com familiares e amigos. Expiração anual: os pontos valem por pelo menos um ano, e expiram todos juntos uma única vez por ano, todo mês de setembro. Os clientes sabem exatamente quanto valem seus pontos stix na hora da troca: 100 stix valem 1 real, em vale compras, ou mais em produtos ou serviços das marcas parceiras. Transferência gratuita de pontos iupp para Stix: a parceria com Itaú e Stix permite que os clientes tragam seus pontos iupp para a Stix, acelerando o troca por produtos e benefícios. Cada 1 iupp vale 1 stix. Troca de pontos em um catálogo robusto: consumidores têm muitas opções para trocar seus stix por recompensas como vale compras, produtos ou serviços de alto valor percebido e até fazer doações. São diversas opções no catálogo Stix, a partir de 350 stix, para todos os perfis de consumidores. Não é preciso ter cartão de crédito: é possível acumular stix com compras em dinheiro, cartão de crédito, débito ou vale-alimentação. Basta participar das mecânicas de acúmulo dos parceiros e informar o CPF no caixa das lojas parceiras.

Como acessar

O aplicativo da Stix está disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play e App Store ou pelo site www.soustix.com.br.

A Stix também tem mini-app dentro de cada aplicativo das marcas parceiras (Pão de Açúcar, Droga Raia, Extra e Drogasil). Assim, os consumidores podem escolher se preferem se cadastrar e usar a plataforma via aplicativo próprio ou por meio dos parceiros.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1310319/Stix_Logo.jpg

FONTE Stix

Related Links

http://www.soustix.com.br



SOURCE Stix