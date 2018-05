STK s'associe à MakerDAO pour offrir des transactions instantanées en crypto-monnaie à l'aide de Dai Stablecoin

Comme les crypto-monnaies continuent de gagner en popularité dans le monde entier en tant qu'alternative viable à la finance traditionnelle, la demande de stabilité devient un exercice essentiel pour contribuer à une adoption massive. Les stablecoins, créés pour répondre à la volatilité du marché des crypto-monnaies, sont conçus pour maintenir une valeur stable, indépendante des fluctuations des altcoins, de BTC ou d'ETH. Cela en fait une option plus viable pour les consommateurs à la recherche d'un stock de valeur fiable, ou d'un moyen d'échange continu. Ils partagent les mêmes avantages que les autres crypto-monnaies - à savoir la décentralisation et une accessibilité globale sans les risques associés aux autres altcoins.

Maker, une organisation autonome décentralisée présente sur la blockchain Ethereum, a créé le token Dai - une monnaie stable indexée sur le dollar américain. STK offrira aux consommateurs la possibilité d'utiliser des tokens Dai pour les transactions quotidiennes dans des points de vente aussi bien en magasin qu'en ligne, grâce au portefeuille STACK. STACK est une façon plus intelligente de gérer son argent, sans frais et directement à partir de son smartphone, et est actuellement en phase de pilote de production, avec un lancement prévu plus tard cette année.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec STK, car ce nouveau lancement progresse de manière significative vers de meilleures expériences utilisateur et de meilleurs taux d'adoption », a déclaré Rune Christensen, PDG de Maker. « En exploitant les tokens Dai et en intégrant les crypto-monnaies à des interfaces modernes, en commençant par les smartphones, les utilisateurs pourront utiliser leurs crypto-monnaies en point de vente, ce qui facilitera les transactions et les services financiers au quotidien. Nous sommes fiers de travailler ensemble à cette révolution financière moderne ».

« STK a été créé avec pour objectif de fournir une solution transparente aux paiements instantanés en crypto-monnaie en point de vente », a déclaré Miro Pavletic, PDG et co-fondateur de STACK. « L'ajout de la stabilité du token Dai permet aux membres d'utiliser les crypto-monnaies aussi facilement et de manière aussi fiable qu'ils pourraient le faire avec une carte de débit ou de l'argent liquide ».

À propos de STK Global Payments

STK Global Payments est la solution technologique de crypto-monnaie qui permet d'effectuer des paiements en crypto-monnaies en temps réel en point de vente, et l'émetteur du token STK. Le token STK a été conçu pour permettre aux crypto-monnaies d'être utilisées de manière instantanée au niveau de la vente au détail pour une intégration harmonieuse dans les transactions quotidiennes et les services financiers. Le token STK sera implémenté sur la chaîne de blocs publique Ethereum en tant que token ERC20. STK fait partie d'une solution mondiale qui vise à faciliter des transactions sans frontières via un contrat intelligent qui permet de changer des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire au niveau du point de vente.

Pour en savoir plus sur le token STK, rendez-vous sur le site http://www.stktoken.com.

