STL collabore avec Facebook Connectivity pour développer les unités radio Evenstar pour l'écosystème Open RAN

DALLAS, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- STL (NSE : STLTECH), un intégrateur de réseaux numériques de premier plan, a annoncé une collaboration avec Facebook Connectivity pour concevoir et développer des produits radio 4G et 5G dans le cadre du programme Evenstar afin d'aider à accélérer le déploiement commercial de l'Open RAN et de stimuler la préparation à la 5G pour les opérateurs du monde entier.

Au cours des dernières années, STL a développé des solutions https://www.stl.tech/virtualised-access-products/virtualized-ran/ ouvertes, désagrégées, virtualisées et programmables pour le côté accès du réseau. STL a récemment lancé une suite de produits de réseaux ouverts, couvrant les produits sans fil 5G comme Garuda (petites cellules intérieures), les radios macro multi-bandes 5G et les solutions d'accès de qualité opérateur Wi-Fi6. Ces offres sont actuellement testées auprès d'entreprises de télécommunications de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la région APAC.

Le programme Evenstar est un effort de collaboration entre Facebook Connectivity et des partenaires industriels mondiaux pour accélérer l'adoption de la technologie Open RAN. Grâce à cette collaboration, STL construira deux produits macro-radio avancés et de haute puissance. La première est une radio conforme à la norme O-RAN offrant une plus grande capacité pour les déploiements denses. Dans le cadre de cet engagement, STL développera également une radio à double technologie 4G+5G conforme à l'O-RAN qui prend en charge les deux technologies individuellement ou/et simultanément. Ces produits radio conformes aux normes 3GPP et O-RAN seront développés au cours de l'année prochaine et permettront aux opérateurs de télécommunications du monde entier d'intensifier les déploiements commerciaux d'infrastructures de réseaux ouverts et de préparer leurs réseaux à la 5G Open RAN.

À propos de ce développement, Jaydeep Ranade, directeur de l'ingénierie sans fil pour Facebook Connectivity, a déclaré : « Le programme Evenstar fait partie de nos efforts pour accélérer la disponibilité et la préparation commerciale des solutions Open RAN, et nous sommes ravis d'avoir STL à bord. Nous sommes impatients de travailler avec STL pour continuer à faire évoluer le secteur vers des réseaux 5G ouverts, désagrégés et plus agnostiques vis-à-vis des fournisseurs. »

Commentant cette collaboration, Chris Rice, PDG d'Access Solutions Business, STL, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir et de contribuer au programme Evenstar pour développer des produits radio conformes aux normes 3GPP et O-RAN. Grâce à cette collaboration, STL étend son engagement actuel en faveur de la création d'un écosystème de réseau d'accès robuste, ouvert et désagrégé. En permettant une infrastructure de réseau ouverte grâce à des efforts comme celui-ci, nous permettons aux fournisseurs de services de télécommunications mondiaux d'apporter la puissance de la technologie 5G à des milliards de personnes dans le monde entier à des points de coût inférieurs. »

