STL commence à « fabriquer en Amérique » avec sa nouvelle installation OFC de Lugoff

Inauguré par l'honorable Henry McMaster , gouverneur de la Caroline du Sud

Investissement de 56 millions USD

Engagement à promouvoir le développement du haut débit dans les zones rurales des États-Unis et à mettre en œuvre la vision BEAD

COLUMBIA, Caroline du Sud, LONDRES et MUMBAI, Inde, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), l'un des leaders mondiaux des solutions optiques et numériques , a officiellement annoncé aujourd'hui le lancement de son usine de fabrication ultramoderne à Lugoff, en Caroline du Sud - The Palmetto Plant. Nommée d'après l'arbre de l'état de Caroline du Sud, cette usine, également désignée comme le siège social nord-américain de STL, symbolise l'engagement de STL sur le marché américain.

The Palmetto Plant a été inaugurée par l'honorable Henry McMaster, gouverneur de Caroline du Sud, en présence de dignitaires du gouvernement, de clients importants et de représentants des chambres de commerce locales.

Cet investissement stratégique et les efforts d'expansion aux États-Unis renforcent encore l'engagement de STL en faveur de la vision Make in America. Répondant à la demande du marché pour la 5G, le FTTx et la promotion du haut débit en milieu rural, The Palmetto Plant, qui s'étend sur plus de 168 000 pieds carrés (15 607 mètres carrés), se spécialisera dans les solutions optiques prêtes pour l'avenir, notamment les câbles à grand nombre de fibres et à diamètre réduit. L'accent sera également mis sur les conceptions novatrices, notamment les câbles rubanés à haute capacité et les conceptions renforcées pour les déploiements en milieu rural. Afin d'aider les opérateurs à faire face à la pénurie de compétences dans le secteur, le nouveau site de Lugoff accorde également la priorité aux produits de connectivité optique simples à déployer, à contrôler et à entretenir. En outre, des tests complets sur site, conformes aux directives GR20 de l'industrie, garantissent la qualité et la fiabilité de ses produits.

STL s'est engagée à atteindre l'objectif « net zéro » d'ici 2030. À l'instar des autres unités de production mondiales de STL, le site de Lugoff a également pour objectif de ne produire aucun déchet et de réduire progressivement sa consommation d'énergie.

The Palmetto Plant emploie plus de 150 personnes, dont des associés de fabrication qualifiés et des spécialistes chevronnés de l'industrie qui dirigent les activités de l'entreprise en Amérique du Nord.

« L'inauguration de l'usine de STL marque une avancée significative dans les efforts de notre État en matière de haut débit et offrira de nouvelles opportunités aux habitants du comté de Kershaw », a déclaré le gouverneur Henry McMaster. « La Caroline du Sud s'est forgé une réputation nationale de leader en matière d'expansion du haut débit, et avec l'implantation de STL en Caroline du Sud, cette réputation ne fera que s'étendre. »

Paul Atkinson, PDG de la division Réseaux optiques de STL, s'est réjoui de cette étape importante : « Notre nouvelle usine de câbles à Lugoff, en Caroline du Sud, témoigne de notre engagement envers le marché américain et nos clients en Amérique du Nord. Cette installation reflète notre éthique et l'objectif plus large de STL : transformer des milliards de vies en connectant le monde. Je suis impatient de voir son impact sur la connectivité rurale et le paysage numérique de l'Amérique. »

Du verre à la fibre, en passant par le câblage et la connectivité optique, STL est l'un des six acteurs mondiaux[1] à posséder des capacités de bout en bout dans ce domaine. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec des acteurs régionaux et nationaux ainsi qu'avec des associations industrielles telles que la FBA et la Power and Communication Contractors Association (PCCA) afin de créer un impact significatif à grande échelle.

