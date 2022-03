STL lança Firebird - uma frota de rádios para cobertura 5G de área ampla

A STL Firebird é um portfólio de unidades de rádio compatíveis com macro O-RAN 4G/5G de múltiplas bandas (O-RUs), inicialmente disponíveis na banda 1, 40, 41 e 78, entre outras. Esses rádios definidos por software são baseados em uma arquitetura de plataforma e atendem aos diferentes requisitos de cobertura 5G e capacidade das operadoras globais. No início deste ano, a STL anunciou sua colaboração com a Meta Connectivity para conceber e desenvolver produtos de rádio de RAT dual (tecnologias de acesso a rádio) 4G e 5G, especificamente nas Bandas 40 e 78. Por meio do programa Evenstar, a STL está trabalhando com a Meta Connectivity para acelerar a adoção de soluções Open RAN .

Estima-se que as vendas de equipamentos O-RAN cheguem a US$ 12 bilhões[1] até 2026. A STL, com sua solução de acesso aberto - Accellus, está liderando o pivô em direção à neutralidade do fornecedor. Parte do Accellus, os rádios Firebird compatíveis com ORAN da STL são prontos para 5G, abertos e programáveis. Essas unidades de rádio de nível de operadora estão em conformidade com os padrões 3GPP e funcionam perfeitamente com unidades distribuídas Open RAN (O-DU) e unidades centralizadas (O-CU) e proporcionarão um tempo mais rápido para os mercados para expansão do 5G no setor de telecomunicações. Algumas das características do Firebird são:

Interface aberta de entrega inicial: totalmente em conformidade com as especificações de entrega inicial O-RAN para neutralidade do fornecedor

totalmente em conformidade com as especificações de entrega inicial O-RAN para neutralidade do fornecedor Economia de energia e respeito ao meio ambiente: menor consumo de energia e pegada física minimizada

Ideal para configurações externas : hardware de nível de operadora (classificação IP 65) e robusto o suficiente para condições externas adversas

: hardware de nível de operadora (classificação IP 65) e robusto o suficiente para condições externas adversas Operações mais simples: fácil configuração e verificação de campo e diagnóstico de software, atualizações de recursos de software CI/CD

Ao falar sobre esse desenvolvimento, Jaydeep Ranade, diretor de engenharia sem fio da Meta Connectivity, disse: "O foco da STL em implementar o setor para redes abertas, desagregadas e mais agnósticas de fornecedores coincide bem com o objetivo do programa Evenstar. Estamos confiantes de que a STL Firebird abrirá o caminho para as redes 5G de Open RAN que são flexíveis e podem alimentar uma gama de casos de uso."

Ao comentar sobre o lançamento, Gilles Garcia, diretor sênior do grupo de computação adaptável e integrada, AMD disse: "As soluções 5G completas da STL desempenharão um papel fundamental na transição do setor para redes abertas e programáveis. Alimentada por uma gama de soluções Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC e MPSoC de classe mundial, o pacote Firebird da STL oferecerá a alta escalabilidade, agilidade e eficiência de custo necessárias para o crescente mercado 5G."

Ao comentar sobre o lançamento, Chris Rice, CEO da Access Solutions, STL, declarou: "A Firebird é uma adição crítica à nossa linha de soluções de acesso programável de rede aberta para redes prontas para o 5G. Com base em interfaces abertas padrão do setor, a Firebird permite a integração perfeita com produtos de RAN de fornecedores (CU/DU) em conformidade com O-RAN, para permitir a implementação rápida e garantir a cobertura adequada do 5G de ampla área. É um passo fundamental para cumprirmos nosso objetivo de transformar bilhões de vidas com redes digitais."

Sobre a STL - Sterlite Technologies Ltd:

A STL é uma integradora líder de redes digitais que oferece soluções All-in 5G.

Nossas capacidades em conectividade sem fio, redes óticas, softwares e serviços nos colocam entre os principais fornecedores de 5G RAN, de acordo com o Gartner. Essas capacidades são desenvolvidas com base em arquiteturas de código aberto e convergentes que ajudam empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências de última geração a seus clientes. A STL faz parceria com provedores de serviços no mundo todo para alcançar um futuro digital verde e sustentável, conforme as metas de desenvolvimento sustentável da ONU.

A STL tem uma forte presença global na Índia, Itália, Reino Unido, EUA, China e Brasil. Leia mais, entre em contato conosco.

FONTE Sterlite Technologies Ltd. (STL)

