STL oferece solução OSS/BSS nativa de nuvem impulsionada pelo Microsoft Azure

As aplicações prontas para o futuro são altamente escaláveis, ágeis e construídas em quatro confluências tecnológicas - convergência (de com fio e sem fio), combinação (de conectividade, computação e armazenamento), desagregação (de hardware padrão e software de fonte aberta) e computação de borda (trazendo todos os recursos para a borda da rede). Devido a isso, as telecomunicações estão cada vez mais adotando as soluções nativas da nuvem. Ao fazer parceria com a Microsoft, a STL espera oferecer acesso a um ecossistema de desenvolvimento de aplicativos nativo e abrangente em nuvem, microserviços modulares flexíveis e um sistema de gerenciamento de nuvem híbrido. A STL agora é uma parceira fornecedora independente de software (ISV) da Microsoft.