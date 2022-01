STL prête pour la croissance avec de solides victoires sur de nouveaux marchés et l'accélération des investissements dans la 5G

Au cours des derniers trimestres, STL a pris des paris audacieux pour favoriser une croissance agressive en cette décennie de création de réseaux. La société a affirmé que bon nombre de ses investissements stratégiques ont généré des revenus à grande échelle et que de nouvelles technologies sont déjà commercialisables. À ce point crucial de son parcours vers l'évolutivité, STL a nommé des créateurs d'entreprises mondiales à la tête de ses activités optiques, sans fil, de services et de logiciels. STL s'est également fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2030, et a lancé une offre 5G intégrée pour répondre à la demande mondiale.

Les investissements stratégiques génèrent déjà revenus :

L'interconnexion optique génère des revenus importants - STL a fait de grands progrès dans cette nouvelle gamme de produits d'interconnexion optique, en décrochant des contrats pluriannuels en Europe , d'une valeur cumulée de plus de 7 milliards de roupies. La société a également renforcé sa présence aux États-Unis avec des produits optiques prêts pour la 5G, obtenant de nouvelles commandes pour un montant de 3 milliards de roupies

L'intégration de systèmes prend de l'ampleur au Royaume-Uni - La société a également fait des progrès dans son activité d'intégration en renforçant sa base de talents au Royaume-Uni, qui compte désormais plus de 150 employés et 20 partenaires stratégiques. Cela renforce considérablement les capacités de STL en matière de déploiement de la fibre optique au Royaume-Uni

De nouveaux marchés offrent une plus grande attractivité - Grâce à sa stratégie d'expansion mondiale, STL a augmenté ses activités sur ses marchés cibles, avec environ 41 % en Europe et au Moyen-Orient et environ 12 % dans les Amériques

Des entreprises de nouvelles technologies prêtes à se développer :

Le portefeuille 5G est désormais prêt à être commercialisé - Les solutions sans fil 5G, qui ouvrent à l'entreprise un marché potentiel de 5 milliards de dollars, ont fait des progrès significatifs au cours de ce trimestre, pour se rapprocher de la génération de revenus. Ce trimestre, la société a annoncé la disponibilité générale de ses petites cellules intérieures (Garuda) et de son offre Programmable FTTx. STL a également remporté une commande pilote pour ses petites cellules intérieures avec ASOCS et a augmenté ses effectifs de radiotechnique à plus de 300 personnes.

Depuis plusieurs trimestres, STL s'oriente vers un modèle de solutions intégrées. Cette stratégie porte maintenant ses fruits puisque la société a obtenu des commandes intégrées de solutions optiques et de déploiement auprès d'acteurs clés au Royaume-Uni et en Inde. Tout en réalisant ces piliers stratégiques, STL a continué à développer la propriété intellectuelle dans toutes ses activités. La société a déposé 41 nouveaux brevets ce trimestre, ce qui porte à 678 le nombre total de ses brevets.

Principaux résultats financiers T3, Exercice 2022 (en milliards de roupies)

Carnet de commandes : 117

commandes : 117 Chiffre d'affaires : 13,6

EBITDA : (0,35)

PAT : (1,37)

Enthousiasmé par cette décennie de création de réseaux, Ankit Agarwal, directeur général de STL,a déclaré : « Grâce à certains changements stratégiques fondamentaux, STL progresse rapidement vers son ambition de construire à l'échelle mondiale des réseaux numériques prêts pour l'avenir. Nous avons réuni une équipe de direction très ambitieuse et crédible et une profonde expertise technologique dans le domaine des réseaux optiques et sans fil. Nous sommes convaincus que, dans un avenir proche, nous fournirons les solutions les plus avancées dans les domaines de la 5G, du FTTx et de la connectivité rurale et transformerons des milliards de vies grâce aux réseaux numériques. »

