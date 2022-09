STL riceve la certificazione "Zero rifiuti in discarica" per tutti i suoi stabilimenti di produzione in India e Italia

MILANO, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), uno dei principali integratori di reti digitali del settore, ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione "Zero rifiuti in discarica (ZWL)" per tutti i suoi impianti di fibra ottica e cavi in India e Italia. All'inizio del 2020, STL è diventato il primo produttore al mondo di fibre ottiche e cavi a ottenere la certificazione ZWL per i suoi stabilimenti indiani a Maharashtra, In India. Da allora, l'azienda ha migliorato il tasso di conferimento dei rifiuti e ha esteso queste migliori prassi ai restanti stabilimenti in questo Paese e agli impianti di cavi ottici e di interconnessione in Italia. Ciò rende le soluzioni ottiche di STL una delle più sostenibili in India e in Europa.

La Banca mondiale prevede che la produzione annuale di rifiuti aumenterà del 73% raggiungendo 3,88 miliardi di tonnellate entro il 2050. Le iniziative "Zero rifiuti in discarica" di STL, parte dell'obiettivo più ampio dell'azienda di raggiungere rifiuti netti zero entro il 2030, mirano a riutilizzare circa il 99% dei sottoprodotti industriali nel ciclo di produzione. Dal 2018, STL ha evitato che oltre 1.75.000 tonnellate metriche (MT) di rifiuti finissero in discarica, di cui oltre 42.000 nell'esercizio 2022.

L'approccio ZWL di STL include varie iniziative pionieristiche per il settore, come il co-trattamento dei cavi in fibra ottica e dei rifiuti LSZH (Low-Smoke-Zero-Halogen), la purificazione dei sottoprodotti chimici per usi industriali e la gestione di precisione delle acque, tra le altre iniziative. STL è inoltre passata a un packaging sostenibile denominato S.U.R.E. (Sustainable, User-Friendly, Reliable, Efficient) per ridurre le emissioni complessive di carbonio nel ciclo di vita delle fibre.

Commentando questo risultato, Akanksha Sharma, Global Head ESG di STL, ha dichiarato: "In qualità di leader globale nella tecnologia ottica, con clienti in oltre 100 Paesi, abbiamo fatto della gestione efficiente ed efficace dei rifiuti la nostra priorità assoluta. L'obiettivo "Zero rifiuti in discarica" per tutti i nostri impianti operativi contribuirà in modo sostanziale alla costruzione di una catena di valore "più ecologica" per i prodotti ottici".

STL è un'azienda leader nell'integrazione di reti digitali che aiutano le telecomunicazioni, le aziende cloud, le reti di cittadini e le grandi imprese a offrire esperienze migliori ai propri clienti. Per saperne di più, contattateci.

