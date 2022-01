STL s'engage pour l'objectif zéro émission nette d'ici 2030, renforçant l'accent mis sur la durabilité

Au cours du récent sommet de la COP26, les nations ont discuté de l'importance d'une action urgente pour le climat et se sont engagées à réduire les émissions et à limiter la hausse annuelle moyenne de la température à 1,5 degré. Selon les estimations, Internet et les composantes de réseau connexes représentent environ 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.