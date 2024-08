STOCK SPIRITS GROUP PRÉSENTE SA NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SON PREMIER RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 2023

Stratégie de développement durable renouvelée

La nouvelle stratégie de développement durable repose sur trois piliers : Personnes, planète, processus. Chaque pilier a ses propres domaines d'action et engagements mesurables pour la période 2025-2030[2].

• Dans le pilier PERSONNEL, l'entreprise se concentre sur les engagements dans les domaines de la santé et de la sécurité, de la consommation responsable d'alcool et de l'égalité de traitement et de l'organisation inclusive.

• Dans le cadre du pilier PLANET, le groupe a défini ses engagements dans les domaines suivants : réduction des émissions de gaz à effet de serre, matériaux et emballages, utilisation de l'eau et de l'énergie, agriculture responsable et approvisionnement en matières premières.

• Dans le pilier des PROCESSUS, Stock Spirits Group se concentre sur les domaines de la transparence dans la conduite des affaires, de la cybersécurité et de la protection des données.

Rapport sur le développement durable 2023

En plus de la stratégie People, Planet, Processes , Stock Spirits Group publie son rapport sur le développement durable. En 2023, le groupe a réalisé des avancées significatives en matière de développement durable, en menant à bien des projets clés tels que la construction d'une distillerie ultramoderne à Lublin, en Pologne, qui représente un investissement de 50 millions d'euros. En septembre 2023, l'entreprise a réalisé quatre acquisitions stratégiques : Clan Campbell Scotch whisky et Dugas en France, Polmos Bielsko - Biala en Pologne et Borco (aujourd'hui Stock Spirits GmbH) en Allemagne. Ces mesures ont renforcé la position du groupe en Europe - désormais quatrième en termes de parts de marché en valeur et en volume en 2023[3] Europe - et ont ouvert la voie à la mise en œuvre de pratiques durables partout où il est présent.

L'engagement du groupe en matière de développement durable a été récompensé par une médaille d'argent EcoVadis, ce qui le place dans les 9 % les plus performants de l'industrie des spiritueux au niveau mondial. Le groupe aspire à obtenir une médaille de platine d'ici à 2027.

Réfléchissant à la nouvelle stratégie et au nouveau rapport sur le développement durable, Jean-Christophe Coutures, PDG de Stock Spirits Group , a résumé les progrès réalisés par le groupe : "L'année 2023 a marqué une transformation dynamique de notre entreprise et des progrès significatifs dans nos efforts de développement durable. Nous avons entrepris de nombreux projets qui nous permettront de remplir les engagements énoncés dans notre stratégie révisée de développement durable "People, Planet, Processes". L'une de nos principales réalisations en 2023 a été l'achèvement d'une distillerie de pointe à Lublin. Grâce à son efficacité et à la façon dont il nous permet de contrôler la qualité, il est l'un des plus modernes d'Europe.

Nous sommes fiers d'être signataires de la lettre d'engagement de l'initiative Science Based Targets. L'une de nos ambitions est de réduire les émissions de GES dans les domaines 1 et 2 de 42 % et dans le domaine 3 d'au moins 20 % d'ici à 2030. Nous faisons également l'objet d'évaluations externes régulières par EcoVadis. Nos efforts ont été récompensés par une médaille d'argent en 2023 et notre objectif est d'atteindre la médaille de platine d'ici 2027.

Notre ambition est de diriger les activités ESG en Europe centrale et de faire de la durabilité un élément clé de notre compétitivité et de notre différenciation dans toute l'Europe. Je suis convaincu que seules les entreprises qui

se développent de manière durable et transparente peuvent construire un avenir à long terme et bénéficier de la confiance de leurs parties prenantes".

Voici les liens vers le Stock Spirits Group Sustainability Strategy et Sustainability Report for 2023.

[1] D'ici 2025, nous fixerons un objectif de réduction basé sur l'intensité des émissions du champ d'application 3, ce qui équivaut à une réduction absolue d'environ 20 %1 des émissions du champ d'application 3. Les objectifs de réduction définitifs seront soumis à la validation du SBTi en 2025. La réduction absolue de 20 % ne tient pas compte de la distillerie de Lublin, de la Pologne et des acquisitions.

[2] Les années déclarées pour atteindre les objectifs ESG se réfèrent à l'année fiscale de Stock Spirits Group, octobre-septembre. L'exercice fiscal 2023 du groupe couvre la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

[3] IWSR total 2023, spiritueux uniquement, Europe à l'exclusion de l'Irlande et du Royaume-Uni.

