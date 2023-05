Stone acelera crescimento e entrega melhor primeiro trimestre da história, com lucro líquido ajustado de R$ 237 milhões

Companhia superou todos os guidances para o 1T23

Receita líquida atingiu R$2,7 bi, 31% maior em comparação ao 1T22

O TPV de Micro, Pequenos e Médios Empreendedores (MPME) atingiu R$78,9 bi, 25% maior em relação ao 1T22

EBT Ajustado (lucros antes de impostos) de R$ 324 milhões, 371% maior comparado ao 1T22, e 22% acima do guidance

SÃO PAULO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) reportou o melhor primeiro trimestre da história, com lucro ajustado de R$ 237 milhões, avanço de 456% sobre o 1T22. A receita atingiu R$ 2,7 bi no 1T23, crescimento de 31% ano contra ano, superando o guidance em 4%. A geração de caixa também bateu recorde, com caixa líquido ajustado em R$4 bi, um acréscimo de R$499,2 milhões no trimestre. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento com rentabilidade, destaque para o aumento da base de clientes de pagamentos, atingindo 2,8 milhões, a alta no engajamento dos clientes com banking, que atingiu 1,3 milhão de clientes ativos, aumento da monetização em clientes MPMEs, com Take Rate de 2,39%, e aumento de eficiência operacional, com custos e despesas crescendo menos que as receitas.

"Estes resultados consolidam nossa capacidade de execução. Estamos construindo uma plataforma de serviços financeiros com soluções integradas para nossos clientes, que vai muito além da adquirência", afirma Pedro Zinner, CEO da Stone. "As cinco prioridades que a companhia propôs como guia 2023 - crescimento com rentabilidade, geração de caixa, expansão dos serviços financeiros, evolução da área de software, otimização de custos e despesas -, avançaram no 1T23 e vamos manter o foco ao longo do ano", complementa.

A base de clientes ativos no segmento MPME cresceu 47,4% na comparação anual e 9,2% em relação ao 4T22, com a adição de 231,9 mil clientes, chegando a 2,758 milhões. O resultado foi impulsionado pelas ofertas da Stone para pequenos e médios negócios, e do Ton, solução para autônomos e pequenos comércios. O volume total de pagamentos processados (TPV) para o segmento foi de R$ 78,9 milhões no 1T23, aumento de 25% ano contra ano, crescimento duas vezes maior que o da indústria, segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

Na plataforma de banking, o destaque foi a oferta da "Super Conta Ton", com múltiplos benefícios voltados para empreendedores e autônomos, como pagamentos e recebimentos via Pix, recarga de celular, transferências e cartão pré-pago, entre outros, que complementam a experiência do cliente e permitem que a Stone seja o principal provedor de banking para seus clientes.

Perspectivas para o 2T23:

Receita Total acima de R$ 2,875 bi no 2T23, crescimento anual acima de 24.8%

bi no 2T23, crescimento anual acima de 24.8% TPV de MPME entre R$83 e R$ 84 bi no 2T23, crescimento anual entre 18.8% % e 20.2%

e bi no 2T23, crescimento anual entre 18.8% % e 20.2% EBT ajustado acima de R$ 375 milhões no 2T23, crescimento superior a 15.7% comparado com o 1T23, e superior a 394% comparado com o 2T22

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

