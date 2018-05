Stone Age Lophius agiliza demandas de equipes de gestão a plataformas Hadoop

Ao criar uma interface entre as solicitações de processamento e a plataforma Hadoop, o Stone Age Lophius consegue avaliar se as demandas estão válidas e podem prosseguir ou se têm lacunas e dados incorretos. Neste caso, o software automaticamente pede que sejam as feitas as correções necessárias. Dessa forma, a ferramenta contribui e agiliza o trabalho da equipe de TI, que não precisa mais analisar cada solicitação de forma manual.

"Um processo que antes levava de 3 a 5 dias, pode ser concluído em poucos minutos com o Lophius, tornando o uso da plataforma Hadoop mais eficiente. Além disso, este software tem interface amigável, de uso intuitivo, e traz relatórios com gráficos e estatísticas comparativas para facilitar uma análise aprofundada da equipe de gestão", explica Fernando Guimarães, gerente de produtos da Stone Age.

O Stone Age Lophius consegue planejar a distribuição dos modelos matemáticos no Hadoop, permitindo escalar o processamento, tanto de forma horizontal como vertical. A ferramenta ainda facilita a visualização dos relacionamentos e dependências entre modelos, o que simplifica a alteração de parametrizações de modelos matemáticos com centenas de variáveis. Outro diferencial da solução é a possibilidade de importar modelos feitos em SAS, SPSS e R para o ambiente do Lophius, facilitando a compatibilidade com modelos legados.

A partir de determinados modelos matemáticos, por exemplo, é possível prever comportamentos como: calcular a predisposição de uma pessoa a contratar um empréstimo a juros mais baixos ou mais altos ou as chances dela pagar a dívida em dia. No caso de máquinas, é possível calcular quando ela vai precisar de manutenção ou se o equipamento tende a falhar em determinadas condições. A Stone Age prevê oferecer o Lophius através de licenciamento de software.

