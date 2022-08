Stone atinge receita de R$ 2,3 bilhões e TPV consolidado de R$ 91 bilhões, combinados com sólido aumento de rentabilidade

A companhia superou todos os guidances para o trimestre, com destaque para o lucro ajustado de R$ 76 milhões, 48% acima do trimestre anterior em bases comparáveis

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) divulgou hoje, 18 de agosto, os resultados financeiros do segundo trimestre de 2022. Os destaques são a receita líquida de R$ 2,3 bilhões, 5% acima do guidance, e o lucro antes dos impostos de R$ 107 milhões, 19% superior ao indicado pela companhia anteriormente. O crescimento da receita foi impulsionado pela alta de 101,5% em Serviços Financeiros, que alcançou R$ 1,9 bilhão, somado ao aumento de 23% na receita de Software, que atingiu R$ 351 milhões no período. A companhia espera continuar crescendo receita e margens consistentemente ao longo de 2022.

O EBT ajustado (lucros antes de impostos) consolidado foi de R$ 107 milhões, crescimento de 29,4% em relação ao primeiro trimestre do ano, superando o guidance inicial de R$ 90 milhões. A melhora de rentabilidade está relacionada aos esforços contínuos para ajustar a política de preços à nova realidade de juros, combinados com ganhos de eficiência em custos e despesas. O lucro líquido ajustado foi de R$ 76,5 milhões, com margem líquida de 3,3% no 2T22, contra R$ 51,7 milhões no trimestre anterior. O foco segue no equilíbrio entre crescimento e lucratividade, principalmente nas operações de micro, pequenas e médias empresas (MPME).

O volume total de pagamentos (TPV) cresceu 50% ano a ano, atingindo R$ 91 bilhões no 2T22. Para MPME, o TPV foi de R$ 69,9 bilhões, aumento de 78% ano contra ano. O desempenho foi impulsionado pelo contínuo aumento da base de clientes ativos em soluções de pagamento, que cresceu 94% e superou o marco de 2 milhões de clientes. O take rate para MPME continua crescendo, atingindo 2,09% no 2T22, contra 2,06% no 1T22 e 1,71% no 4T21, acompanhando os recentes aumentos de juros no Brasil.

Na plataforma de banking, a Stone cresceu sua base em 55% e atingiu 526,1 mil clientes ativos. "Nossa receita média mensal por cliente ativo (ARPAC) triplicou em um ano. Registramos R$ 2,3 bilhões em depósitos, aumento de 170% ano contra ano. Nossos clientes usam nosso ecossistema para pagar contas, fazer transações, aceitar Pix, efetuar pagamentos com cartões, adquirir seguros ou buscar outras soluções para seus negócios", afirma Thiago Piau, CEO da Stone.

Cenário para o 3T22

Para o terceiro trimestre, a Stone projeta continuar crescendo receita e lucratividade:

A receita total deve superar R$ 2,4 bilhões, com crescimento acima de 63% ano contra ano;

O TPV das MPMEs deve seguir crescendo e ficar entre R$ 73 e R$ 74 bilhões;

O lucro ajustado antes dos impostos deve superar R$ 125 milhões, contra R$ 107 milhões do segundo trimestre.



Sobre a Stone

Empresa de tecnologia que provê soluções financeiras e de software, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender por múltiplos canais, gerir melhor o seu negócio e crescer.

FONTE StoneCo.

