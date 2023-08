Stone: crescimento com rentabilidade garante lucro líquido ajustado de R$ 322 milhões no 2T23

Companhia reportou receita líquida de R$3 bi, 28% acima do 2T22;

EBT Ajustado cresce 489% contra o 2T22 e totaliza R$ 447 milhões;

TPV de Micro, Pequenos e Médios Empreendedores (MPME) teve alta anual de 19,3%, 3,7 vezes acima da indústria;

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE, B3: STOC31) manteve a trajetória de crescimento, com resultados consistentes acima das projeções do mercado no 2T23. Com EBT Ajustado de R$ 447 milhões, 489% maior comparado ao 2T22. A receita líquida encerrou o trimestre em R$ 3 bilhões, crescimento de 28% ano contra ano. O segmento de Serviços Financeiros cresceu 32,0% na comparação anual com receita de R$ 2,6 bilhões, e Software, 9,2% na receita, atingindo R$ 383 milhões.

O lucro líquido ajustado foi de R$ 322 milhões, 477% maior em relação ao 2T22, com margem líquida ajustada de 10,9%, ante 8,7% no 1T23. O caixa líquido ajustado atingiu R$ 4,3 bilhões, 57,1% maior no ano e 8,5% no trimestre. A base de clientes ativos em pagamentos atingiu 3 milhões, com 196,6 mil novos clientes.

O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho do segmento MPME, cuja base ativa aumentou 43,3% ano a ano, com volume de pagamentos processados (TPV) crescendo 19,3% no ano e atingiu R$ 83,3 bilhões. O TPV da Stone cresceu 3,7 vezes acima do setor, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. O Take Rate de MPME subiu para 2,48%, aumento de 38 pontos percentuais no ano.

A plataforma de banking manteve o crescimento consistente, atingindo quase 1,7 milhão de clientes, aumento de 218% no ano e de 33% no trimestre, impulsionado pela ampliação no número de clientes Ton, após o lançamento da "Super Conta Ton" no 1T23. Na operação de crédito, de janeiro a julho, a companhia emprestou cerca de R$ 26,0 milhões para aproximadamente 850 clientes, mantendo a estratégia de evolução gradual, com testes e consolidação dos processos implementados.

"Os resultados que conquistamos no segundo trimestre refletem nosso foco e dedicação contínua ao crescimento sustentável, à excelência em serviços financeiros e software e à evolução de nossa plataforma para servir o empreendedor brasileiro. A longo prazo, nosso objetivo é construir uma solução de ponta a ponta para nossos clientes, e nosso negócio de software é parte integrante desta visão estratégica. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos na direção correta. O compromisso da StoneCo com a inovação e a transparência nos impulsiona a enfrentar desafios e buscar oportunidades com confiança. Continuaremos a trilhar o caminho do sucesso, oferecendo soluções cada vez mais robustas e sustentáveis para nossos clientes e parceiros", afirma o CEO, Pedro Zinner.

Perspectiva para o 3T23:

Receita Total acima de R$ 3,075 bilhões, crescimento anual acima de 22,6%.

bilhões, crescimento anual acima de 22,6%. TPV de MPME entre R$ 87 e R$ 88 bilhões, crescimento anual entre 16,4% e 17,8%.

e bilhões, crescimento anual entre 16,4% e 17,8%. EBT ajustado acima de R$ 470 milhões.

Sobre a Stone. Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

FONTE Stone

SOURCE Stone