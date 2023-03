Stone encerra 2022 com lucro líquido ajustado de R$ 526 milhões e consolida a força de sua execução

Lucro líquido ajustado do ano cresceu 520% e receita total dobrou para R$ 9,6 bilhões;

4T22: EBT ajustado foi R$ 316 milhões, 26,6% acima do guidance e 50,2% do 3T22;

4T22: Base de clientes MPME cresceu 48,3% (2,5 milhões de clientes ativos) e R$ 100 bilhões de TPV; 2022: R$1,2 bilhão de caixa líquido ajustado;

SÃO PAULO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) avançou 44,5% na receita total 4T22 (R$ 2,7 bilhões), ano contra ano, com EBT ajustado de R$ 316 milhões, superando o guidance (26,6%) e 50,2% acima do 3T22. A margem EBT (11,7%) aumentou 3,3 pontos percentuais ante 3T22. A companhia encerrou 2022 dobrando a receita total, somando R$ 9,6 bilhões e com lucro líquido ajustado de R$ 525,5 milhões (superando 6,2x 2021).

Aumento da base de clientes ativos MPME (48,3%) versus 2021, (mais 823 mil), alcançando 2,5 milhões. O segmento de Serviços Financeiros cresceu 49,3% ante 4T21, com receita de R$ 2,3 bilhões, somado ao aumento (20,8%) na receita de Software (R$ 376 milhões).

"Dando continuidade à nossa estratégia de crescimento com aumento de margens, entregamos mais um trimestre com resultados sólidos em termos de receita, rentabilidade, geração de caixa e ganho de participação de mercado. A estratégia de banking segue evoluindo de forma consistente com depósitos totais atingindo R$4 bilhões no final do trimestre. Adicionalmente, tivemos resultados positivos com ganho de margem operacional na plataforma de Software", afirma Thiago Piau, CEO da Stone. "Seguiremos crescendo focando em rentabilidade e em evoluir nossas soluções para continuar apoiando o empreendedor brasileiro em seus negócios", complementa.

No 4T22, a plataforma de banking atingiu 693 mil clientes ativos, alta de 40,9% em comparação a 4T21, expandindo quase R$ 1 bilhão o volume de depósitos do 3T22. Com produtos como Pix, boletos e outros métodos de pagamentos, os depósitos alcançaram R$ 3.6 bilhões (MPME), subindo 84,1% ao 4T21. Com o lançamento da nova oferta "Super Conta Ton" para microempreendedores, os resultados de banking devem continuar acelerando.

Para MPME, o TPV foi R$ 81,9 bilhões no 4T22, aumento de 22,8% 4T21, 4% acima do guidance e crescendo 2x mais que a indústria, segundo dados da ABECS. O take rate segue estável (2,21%) e 0,5 ponto percentual acima de 3T22.

O comando da companhia segue em transição, conforme anunciado em novembro. Em 31/03, Thiago Piau deixará a posição de CEO e continuará no conselho e comitê financeiro, enquanto Pedro Zinner, conselheiro desde 03/2022, será o CEO da Stone.

Perspectiva para o 1T23

Receita Total acima de R$ 2,6 bilhões no 1T23, representando um crescimento ano a ano acima de 25,6%.

bilhões no 1T23, representando um crescimento ano a ano acima de 25,6%. Volumes de TPV (MPME) entre R$ 77 e R$ 78 bilhões versus R$ 63,4 bilhões 1T22 – crescendo 21,5% e 23,1%.

e bilhões versus bilhões 1T22 – crescendo 21,5% e 23,1%. Considerando a remuneração de ações como despesas: EBT ajustado superando R$ 265 milhões, ante R$ 68,8 milhões (1T22).

FONTE StoneCo.

SOURCE StoneCo.