Stone segue crescendo oferta de soluções usando como palco o BBB23

SÃO PAULO, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros que é a principal parceira do empreendedor brasileiro, comemora o marco de 1,5 milhão de contas ativas, número que representa 60% de sua base de clientes ativos que, no último trimestre, chegou a 2,5 milhões. O resultado faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua exposição e fortalecer os produtos de banking.

No ano passado, a Stone reuniu grandes nomes do mercado para avançar a passos largos neste segmento e consolidar a estratégia de se tornar o "one stop shop" do empreendedor brasileiro, com uma plataforma completa de soluções que integram meios de pagamento e softwares de gestão, para que ele consiga crescer e desenvolver seu negócio.

"Estamos tornando a nossa conta empresa cada vez mais completa para atender os empreendedores brasileiros e o cartão é um produto fundamental para essa completude, trazendo praticidade para o nosso cliente ter nas mãos o dinheiro das vendas e organizar as finanças do negócio, mantendo o controle dos gastos", afirma Rodrigo Cury, head de banking da Stone. "Estamos trabalhando para, ainda em 2023, oferecer o cartão múltiplo, com função débito e crédito", completa.

Com a bandeira Visa, o cartão é aceito em milhares de estabelecimentos e possibilita saques no Banco 24Horas e conta com a tecnologia NFC, que habilita o pagamento por aproximação. O cartão da Stone pode ser controlado pelo app da Stone para gestão de gastos prática e segura. Adicionalmente, conta também com vantagens oferecidas pela Visa, como seguros de proteção de preço e de compra, além de Visa Concierge.

Lançamento nacional do BBB23

O feito de 1,5 milhões de contas ativas também é resultado da ampla exposição da marca como patrocinadora do Big Brother Brasil 2023 e do lançamento em fevereiro da Super Conta Ton - conta digital feita para os clientes do Ton, solução da companhia direcionada a microempreendedores e autônomos.

No domingo, 24, a Stone aproveitou a vitrine do programa para divulgar nacionalmente seu cartão de débito, lançado no final do ano passado, e que agora está disponível para toda a base de clientes.

