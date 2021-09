Stonebranch annonce un nouveau hub d'intégration lors de Stonebranch Online 2021

Lors du lancement de l'événement Stonebranch Online 2021, Stonebranch a annoncé le lancement de son nouveau centre d'intégration leader du secteur, un marché centralisé d'extensions téléchargeables pour le centre d'automatisation universel (UAC) Stonebranch.

ALPHARETTA, Géorgie, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, annonce le lancement du nouveau hub d'intégration Stonebranch. Ce marché centralisé d'extensions téléchargeables connecte le contrôle de compte d'utilisateur à des fournisseurs de services cloud tiers, à des outils de pipeline de données, à des plateformes de développement, à des applications métier, et bien plus.

« Le hub d'intégration permet aux clients de Stonebranch d'étendre plus facilement que jamais les capacités du centre d'automatisation universel », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « En utilisant les intégrations prédéfinies disponibles dans le hub, les professionnels de l'informatique peuvent automatiser et orchestrer leurs systèmes de manière centralisée avec très peu d'effort, car tout le travail a déjà été fait. »

Le hub d'intégration propose plusieurs intégrations nouvelles ou mises à jour à la collection existante, notamment :

Intégrations opérationnelles pour les professionnels de l'informatique, notamment AWS, Azure, GitHub, Google Cloud, Hadoop, Kubernetes, PowerBI, Red Hat OpenShift, Salesforce, SAP, Snowflake, Tableau et VMware.

Intégrations de collaboration pour permettre aux utilisateurs finaux de l'entreprise d'accéder aux services d'automatisation via Microsoft Teams, ServiceNow et Slack.

« Avec l'aide d'extensions, l'UAC est conçu pour contrôler les processus automatisés au sein de toute application ou plate-forme tierce », a déclaré Damiani. « Lorsqu'il est combiné avec le concepteur de flux de travail par glisser-déposer du compte de données et les capacités intégrées de transfert de fichiers gérés, les utilisateurs finaux sont vraiment habilités à orchestrer l'ensemble de leur entreprise. »

Le hub d'intégration propose des extensions développées par Stonebranch et d'autres utilisateurs UAC, ainsi que des instructions sur la création de vos propres extensions. Pour en savoir plus, visitez le Stonebranch Integration Hub .

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques commerciaux en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

