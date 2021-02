Stonebranch annonce un partenariat avec Extra Technology Ltd.

Extra Technology, un des principaux intégrateurs de systèmes et services de conseil, propose désormais aux entreprises la plate-forme d'automatisation de la charge de travail Stonebranch en mode SaaS.

ALPHARETTA, Géorgie, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un des principaux fournisseurs de solutions d'orchestration de services et d'automatisation, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Extra Technology Ltd., une société de services basée au Royaume-Uni. Fondée il y a plus de 14 ans par des experts renommés de l'automatisation, Extra Technology est un intégrateur de premier plan de solutions d'automatisation de la charge de travail (Workload Automation, WLA) et un fournisseur de services aux grandes entreprises de la région EMEA et d'Amérique du Nord.

Le partenariat stratégique entre Stonebranch et Extra Technology offre aux entreprises un meilleur choix de logiciels et de fournisseurs de services, qui combine une expertise approfondie du sujet avec une plate-forme d'automatisation informatique moderne.

« Extra Technology a une excellente réputation de fournisseur indépendant de solutions de conseil et de formation sur le marché de l'automatisation informatique, et les entreprises bénéficieront grandement de l'expertise étendue d'Extra Technology avec les solutions Stonebranch », a déclaré Rigas Paschaloudis, vice-président senior des ventes EMEA et APAC de Stonebranch.

« Après un examen approfondi de l'orchestration des services et de la plate-forme d'automatisation du Stonebranch Universal Automation Center (UAC), nous avons conclu que les entreprises seront enthousiasmées par la force de l'UAC en tant qu'offre SaaS et la facilité d'intégration des applications pour la transformation numérique et les initiatives de cloud », a déclaré Daniel Chidgey, directeur technique d'Extra Technology pour l'automatisation des entreprises.

Extra Technology est spécialisée dans l'intégration de divers environnements d'automatisation multi-fournisseurs en une seule plate-forme d'automatisation intelligente, ce qui permet d'améliorer la conformité et l'efficacité et de réduire énormément les coûts. L'équipe d'Extra Technology se distingue par l'ampleur de son expertise et de son expérience approfondie du monde réel en matière d'automatisation des processus, d'automatisation des communiqués, d'automatisation de la charge de travail et d'automatisation des processus robotisés.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques commerciaux en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

À propos d'Extra Technology

Extra Technology est la force d'élite de l'automatisation. Nos compétences et notre expertise ont évolué depuis les débuts de l'automatisation intelligente. Nous ne sommes pas seulement des pionniers, mais également des innovateurs dans le secteur de la transformation numérique des entreprises. Notre mission est de combler les îlots d'automatisation afin de tirer le meilleur parti des investissements de chaque organisation en matière d'automatisation, en créant une solution automatisée globale, plutôt que des poches de technologie cloisonnées. Automatisation des processus robotiques (Robotic Process Automation, RPA), automatisation de la charge de travail ou modules de formation, notre prestation ne sera jamais compromise. Avec nos partenaires, nous rendons l'automatisation haut de gamme accessible à toutes les entreprises.

